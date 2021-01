United rejoint Liverpool en tête

Manchester United (4-3-1-2) : De Gea - Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw - Fred (Tuanzebe, 90+4e), McTominay (Matić, 64e), Pogba - Fernandes (James, 87e) - Rashford, Martial. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.



Aston Villa (4-2-3-1) : Martínez - Cash, Konsa, Mings, Targett - Luiz, McGinn - Grealish, Traoré (Ramsey, 78e), El Ghazi (Davis, 84e) - Watkins. Entraîneur : Dean Smith.

Quand Edi n'est pas là, Antho danse.Sur le banc contre Wolverhampton, Anthony Martial retrouvait le onze ce vendredi. Et le Français a brillé en l'absence d'Edinson Cavani, suspendu , jouant un rôle décisif dans la victoire de Manchester United contre Aston Villa (2-1). Mis en échec par Emiliano Martínez un peu plus tôt (10), l'ancien Monégasque a concrétisé la domination des siens à la 40minute de la tête suite à un débordement d'Aaron Wan-Bissaka.Lui aussi dans un bon soir, Paul Pogba a pu faire admirer sa technique sur une magnifique combinaison avec Fred et Martial (29) ainsi qu’au départ de l’action conclue par son compatriote. Avant de provoquer le penalty transformé par l'inévitable Bruno Fernandes (61), pour offrir la victoire aux. Le but du break n'arrivera pas malgré de grosses occasions de Pogba (73), Fernandes et Rashford (76). En face, Jack Grealish s’est démené en obtenant comme d'habitude nombre de fautes et enfantant la plupart des meilleures occasions des siens, dont l’égalisation de Bertrand Traoré (58) et une frappe de Matty Cash qui a obligé De Gea à se détendre (90+3). Insuffisant, cependant, pour ramener un résultat. Villa glisse au sixième rang, tandis que MU recolle au leader Liverpool.Et ceci à J-16 du