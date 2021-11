Liverpool roule sur Southampton

20

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Henderson (Milner, 66e), Fabinho, Alcántara (Oxlade-Chamberlain, 59e) - Salah, Jota (Minamino, 81e), Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.



Southampton (3-4-3) : McCarthy - Bednarek (Redmond, 46e), Lyanco, Salisu - Livramento, Ward-Prowse, Romeu, Perraud - Adams (Tella, 46e), Broja, Armstrong. Entraîneur : Ralph Hasenhüttl.

Promenade de santé dans le Merseyside.Au terme d'une prestation collective folle, Liverpool a piétiné Southampton à Anfield (4-0).Déchaînés, lesont donné à Anfield l'occasion d'exulter dès le début de la rencontre, lorsque sur sa première montée, Robertson a distribué un caviar à Jota, buteur du droit. Liverpool a ensuite continué à pousser, et si une réalisation de la tête de Mané a été refusée, car hors jeu (12), si Salah (17) et Henderson (30) ont manqué le cadre, le club de la Mersey a réglé la mire à la demi-heure de jeu. Au terme d'une action collective parfaite menée par un Henderson XXL, Jota s'est offert un doublé en convertissant une offrande de Salah. Cinq minutes plus tard, Thiago Alcántara a tué tout suspense en inscrivant le troisième, d'une frappe contrée par Lyanco. Dépassé défensivement, Southampton n'a existé qu'en contres, mais Alisson a dégoûté Broja (23) puis Armstrong (44).Au retour des vestiaires, Liverpool est reparti sur les mêmes bases. Mané a d'abord failli tromper McCarthy d'une ogive du droit (51), puis Van Dijk y est allé de son but, à la retombée d'un corner botté par Alexander-Arnold. Dans la foulée, lesont tenté de réagir, mais Armstrong a été une nouvelle fois repoussé par Alisson (54). Lesont ensuite tranquillement géré la rencontre, en s'offrant quelques occasions, vendangée par Jota (74) ou Oxlade-Chamberlain (79), et surtout, en contrôlant tranquillement la fin de rencontre. En attendant les matchs de Manchester City et Chelsea, qui jouent ce dimanche, Liverpool reprend la deuxième place du championnat, à une longueur desDans les autres rencontres de ce samedi après-midi en Premier League, Norwich a tenu tête à Wolverhampton (0-0), tandis qu'Aston Villa s'est imposé sur la pelouse de Crystal Palace (2-1).