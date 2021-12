Liverpool renverse Leicester, Tottenham et Chelsea à l'expérience

Au bout du suspense, Liverpool a changé le cours d'un match qui semblait perdu d'avance à la pause, en retournant Leicester à l'issue d'une séance de tirs au but qui a vu son jeune portier remplaçant Caoimhín Kelleher sortir le bleu de chauffe (3-3, 5-4 TAB). Tottenham verra également le dernier carré de la Carabao Cup, après avoir dominé West Ham (2-1), grâce à un grand Hugo Lloris. Sans briller, Chelsea a de son côté fait le job sur la pelouse de Brentford.

Par Alexandre Lazar

La faute notamment à une défense centrale totalement expérimentale (Joe Gomez feat. Billy Koumetio), Liverpool aura souffert le martyre durant une mi-temps à Anfield (3-3), avant de se rebeller pour rallier le dernier carré de la Carabao Cup à l'issue des tirs au but (5-4). D'entrée surexposés en contre par la létalité du duo Daka-Vardy, lesdégustent face au jeu ultra rapide des. Bénéficiaire du chantier de l'ancien Lillois Boubakary Soumaré, Maddison met Vardy sur orbite : c'est garanti sans contrôle et sans main ferme de Kelleher. Sonné, Liverpool, plonge sur une nouvelle galette à destination de Vardy, cette fois l'œuvre de DakaSystématiquement mal alignés et fautifs à la relance, lesreprennent du poil de la bête via Oxlade-Chamberlain, mais le missile balistique de Maddisonles ramène toutefois à la réalité, et à leur naufrage total d'un point de vue défensif. L'addition aurait même pu être extrêmement salée entre-temps, si Vardy n'avait pas trouvé le montant (38) ou si Kelleher ne s'était pas interposé devant le spectaculaire Dewsbury-Hall (52). Mais bien plus serein avec l'introduction de Konaté à l'arrière du camion, Liverpool réduit la marque par un autre remplaçant, Diogo Jota, puis arrache les tirs au but par l'entremise de Minamino, après une pression de tous les instants. Moment choisi par le portier irlandais Caoimhín Kelleher pour dégoûter deux hommes aux deux prénoms : Luke Thomas et Ryan Bertrand. Renversant.Portés par Bergwijn devant, sauvés par Lloris derrière, lesd'Antonio Conte ont vécu une soirée agitée face à la vivacité de Lanzini et l'insistance de Souček, mais verront les demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise (2-1). Un duel rythmé, au cours duquel on se sera rendu coup pour coup. Proche de marquer sur corner direct, Manuel Lanzini (18) répond d'ailleurs à Harry Kane (13), mais c'est le sens de la combinaison et la qualité technique de Steven Bergwijn qui débloquent le tableau d'affichage, ainsi que son compteur but toutes compétitions confondues sur la saison en cours.Pourtant au four et au moulin devant les carafons de Souček (30et 31), Hugo Lloris doit s'incliner devant le flair de Bowen, à l'affût sur une frappe manquée par Vlašić, consécutive à une cagade d'Eric Dier - et lui-même feinté ensuite par Bowen. Hélas pour les, la crainte systématique des arabesques de Bergwijn leur rejoue des tours dans la foulée, lorsque l'international néerlandais se balade comme à Piccadilly Circus avant de servir Lucas Moura. Suffisant pour cantonner les visiteurs à une domination nette, mais stérile après l'entracte, malgré cette barre finale (93) et la folle montée d'Alphonse Areola en Ave Maria.Chez son voisin de l'ouest londonien, Chelsea et ses quelques(Simons, Soonsup-Bell, Vale) ont été malmené, avant de sortir les muscles (et de faire bosser leur banc) pour décrocher leur sésame (2-0). Alors que Kepa s'est employé devant Wissa (12), Jensen (32) et Rico Henry (41), Ross Barkley a sonné la charge à de multiples reprises (17, 69), mais la libération est intervenue à dix minutes du gong. Sur un centre de l'entrant et spécialiste en la matière Reece James, Pontus Jansson a marqué contre son camp, avant que Jorginho ne prenne à contre-pied Álvaro Fernández sur penalty. Trois chances de victoire pour la capitale, puisque Arsenal a cartonné Sunderland (5-1), ce mardi.