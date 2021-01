Liverpool plombé à domicile par Burnley

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson - Oxlade-Chamberlain (Firmino, 57e), T. Alcântara, Wijnaldum - Shaqiri (Minamino, 84e), Origi (Salah, 57e), Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.



Burnley (4-4-2) : Pope - Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor (Pieters, 49e) - Brady (Guðmundsson, 65e), Westwood, Brownhill, McNeil - Barne, Wood. Entraîneur : Sean Dyche.

Coup de tonnerre sur les bords de la Mersey.Largement dominateur, mais en manque de réalisme face au but, Liverpool a été puni sur un penalty tardif de Barnes qui offre la victoire à Burnley. Première défaite à Anfield depuis avril 2017 en championnat pour les hommes de Jürgen Klopp.Le premier acte est déjà à l'avantage des, plus entreprenants pour aller chercher un succès qui leur fait tant défaut après ceux des deux Manchester ou même de Leicester. Jürgen Klopp a pourtant fait le choix de laisser Salah et Firmino sur le banc, offrant sa confiance à Origi et Shaqiri dans le trio offensif. Le Belge se montre d'ailleurs le plus dangereux pour des champions en titre en manque de réussite devant le but. Shaqiri, Mané et Robertson, lequel force Nick Pope à une grosse parade, s'y essaient sans succès. La plus grosse opportunité est finalement pour l'ancien Lillois, qui profite d'une perte de balle pour filer seul au but avant de fracasser la barre transversale.Le scénario est parfaitement inchangé après la pause : Liverpool pousse, et Burnley se recroqueville dans son camp. Nick Pope est encore impérial devant Trent Alexander-Arnold puis Mohamed Salah, tout juste entré en jeu. Le duel de gardiens est total lorsque Alisson sort la parade qu'il faut avant de voir Guðmundsson manquer le cadre de près quelques minutes plus tard. Mais le portier brésilien est en retard devant Barnes et concède un penalty transformé par l'Anglais qui plombe plus que jamais Liverpool dans la course au titre. Lesont beau pousser en fin de match, les voilà qui enchaînent un quatrième match sans marquer le moindre but en championnat.Il est loin le temps où le trio Salah-Mané-Firmino effrayait toutes les défenses d'Europe.