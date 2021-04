Liverpool demande des sanctions après des insultes racistes sur les réseaux sociaux

It is utterly unacceptable. It has to stop. pic.twitter.com/ij8qykJjqU — Liverpool FC (@LFC) April 7, 2021

MDR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le grand ras-le-bol desAu lendemain de sa défaite en 1/4 de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid , Liverpool a réagi ce mercredi aux insultes ayant ciblé plusieurs de leurs joueurs sur les réseaux sociaux : «Alors que Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané et Naby Keïta ont été pris à partie après la défaite face aux, le club de la Mersey a appelé les réseaux sociaux et leur direction à prendre leur responsabilité : «A se demander si il ne va pas falloir tous faire comme Thierry Henry et les quittant tous tout simplement.