Encore un peu de boulot pour Enis Bardhi.N'ayant pas pu offrir la victoire à son équipe contre le Chili , le numéroargentin s'est une nouvelle fois distingué en marquant un splendide but sur coup-franc. Il s'agissait de son septième avec l', et surtout du 57de sa carrière, les 50 autres ayant été marqués avec Barcelone. Ce lundi soir, il est tout simplement devenu le joueur en activité ayant marqué le plus de but dans cet exercice, dépassant un certain Cristiano Ronaldo (56 pralines à son actif).A l'inverse du Portugais, Lionel Messi est devenu de plus en plus efficace sur coup de pied arrêté. Au début de la saison 2016-2017, CR7 en avait inscrit 47, contre 28 pour la. En cinq ans, le sextuple Ballon d'Or en a donc déposé 29 autres dans les lucarnes adverses pour dépasser son rival de toujours.Diego Armando Maradona et ses 61 buts sur coups-francs ne sont plus très loin.