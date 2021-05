Lille valide son titre à Angers !

La saison avait déjà été suffisamment mouvementée comme ça, alors avec cette victoire à Angers (1-2), le LOSC est allé chercher ce à quoi il était promis : un titre de champion de France. La fête peut commencer dans le Nord !

1

David-Yılmaz, duo de l'année

Un Angelo passe

SCO (4-3-3) : Bernardoni - Manceau, Pavlović, Thomas, Capelle (Cho, 81e) - Fulgini, Mangani, Bobichon - Cabot (Thioub, 57e), Diony (Bahoken, 66e), Pereira Lage (Doumbia, 57e). Entraîneur : Stéphane Moulin.



LOSC (4-4-2) : Maignan - Çelik, Djaló, Botman, Reinildo - Sanches (Araujo, 82e), André, Soumaré, Yazıcı (Bamba, 66e) - David, Yılmaz (Xeka, 82e). Entraîneur : Christophe Galtier.

Il y a des choses qui ont changé en dix ans, que ce soit une calvitie croissante ou un président de la République qui lance des rumeurs mercato avec des Youtubeurs . Mais il y en a d'autres que l'on retrouve avec un certain plaisir dans une nouvelle décennie : le Stade toulousain champion d'Europe, Karim Benzema international tricolore, mais aussi depuis ce dimanche soir le LOSC sur un trône. Dix ans et deux jours après son dernier titre, le club nordiste remet la main sur l'Hexagoal. Le penalty manqué de Neymar, le but de Mbappé et la victoire du PSG à Brest n'y pourront rien : voilà le LOSC champion de France pour la quatrième fois de son histoire. L'héritage est assuré.D’héritage, il en était aussi question à Angers ce dimanche soir, où Stéphane Moulin attaquait un 416match sur le banc du SCO. Un club que le coach s’apprête à quitter après 22 ans de service, tous postes confondus, où il laissera inévitablement une trace indélébile. Dans un stade Raymond-Kopa qui finira bien un jour par être rénové, c’est une équipe joueuse et décomplexée qui montre d’emblée qu’elle n'est pas là pour servir les petits fours à son hôte. Ce sera donc aux Lillois de faire l’effort pour aller chercher un titre. Comme depuis des semaines, finalement. Mais si Yusuf Yazıcı envoie une première mèche en tribune dans la bâche à l’effigie de Moulin (6), les Dogues sont suffisamment mordants pour se simplifier la vie. Renato Sanches profite d’une récupération haute de Boubacary Soumaré, place une accélération plein axe et sert Jonathan David sur un plateau dans le dos de la charnière angevine. Avec sang-froid, le Canadien ne tremble pas devant Bernardoni, pour son 13but de la saison (le 11en 2021). La Grand-Place peut frissonner.Derrière, à l’image d’Angelo Fulgini qui teste les qualités de volleyeur de Mike Maignan (19), les Scoïstes ne comptent pas dérouler immédiatement au futur roi de France le tapis rouge. Rouge, c’est aussi la couleur des joues des offensifs nordistes, visiblement éreintés par une année passée au feu. Mais même redescendu d’un cran, c’est sur une nouvelle transition que le LOSC prend une nouvelle bouffée d’air frais : David fausse compagnie à Romain Thomas et se fait attraper la jambe par Paul Bernardoni. Penalty indiscutable et contre-pied de Burak Yılmaz indiscuté. Au micro de Canal+ à la mi-temps, Benjamin André ne rêve pas trop fort :Avec une paire d'attaquant comme celle-là, il y a de quoi.Renato Sanches, saignant à souhait, aurait bien pu répondre aux vœux de son coéquipier dès la reprise. Mais le Portugais fait le mauvais choix face aux cages adverses et ouvre malgré lui le festival Fulgini. Le milieu angevin profite du scénario pour éclipser tout le monde et mettre à contribution Mike Maignan. Heureusement pour les siens, le portier international est solide sur son premier poteau (60) ou sous sa barre (72). Double buteur à l'aller, Romain Thomas pense pouvoir refaire le coup, mais sa tête sur un coup franc de Bobichon file au-dessus du cadre. Le LOSC souffre, ne semble plus pouvoir se projeter, mais sa défense amputée du capitaine Fonte, suspendu, tient bon. L'entraîneur de l'année Christophe Galtier choisit alors de sortir ses artistes Yılmaz et Sanches pour renforcer son bloc. Les secondes s'égrènent, et les remplaçants trépignent... moment choisi pour Fulgini pour réduire le score d'une tête en s'excusant à moitié de gâcher la fête. Trop tard pour inverser le cours de l'histoire : le LOSC est champion, et José Fonte peut pleurer de joie !