Le Real Madrid freiné par la Real Sociedad

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy - Modrić (Valverde, 76e), Casemiro, Kroos - Asensio (Rodrygo, 61e), Mariano (Hugo Duro, 61e), Isco (Vinícius, 61e). Entraîneur : Zinédine Zidane.

Malgré une réelle domination, le Real Madrid a dû se contenter d'un match nul face à la Real Sociedad, ce lundi soir dans la capitale espagnole (1-1). Les Madrilènes ont démarré la partie pied au plancher. Sur l’un de ses débordements habituels, Lucas Vázquez offre un excellent ballon à Mariano qui trouve la barre transversale avant que Marco Asensio, au rebond, ne voie sa reprise déviée en corner par Robin Le Normand (23et 24). Totalement étouffée, la défense de la Real subit les attaques adverses, dont une frappe lointaine de Casemiro venue lécher le poteau droit d’Álex Remiro (27). Toni Kroos, aidé par la justesse technique d’Isco, croit également en l’ouverture du score, mais sa frappe croisée est freinée par le retour d’Andoni Gorosabel (35). À la pause, le 5de la Liga plie fortement, mais ne rompt pas.Le temps donne finalement raison à l’équipe basque et à Portu. Le centre de Nacho Monreal et les largesses défensives de Ferland Mendy permettent en effet à l’ancien attaquant de Gérone de reprendre le ballon d’un coup de casque (ou d’épaule) lobé. La fraîcheur offensive de Vinicius, Hugo Duro et Rodrygo Goes remobilise cependant le Real Madrid. Casemiro s’élève à son tour au-dessus de la défense, mais sa tête n’est pas cadrée (64). On retrouve alors Federico Valverde venu lancer Vázquez d'une sublime talonnade pour offrir le but de l'égalisation à Vinícius. Le Brésilien fête ainsi sa centième apparition avec cette réalisation. Le Real Madrid, qui stagne à la 3place, a donc tout de même une raison de faire la bringue.Remiro - Monreal, Le Normand, Zubeldia, Gorosabel (Sagnan, 82) - Zubimendi, Ander Guevara - Oyarzabal, David Silva (Aihen Muñoz, 85), Portu (Barrenetxea, 72) - Isak (Carlos Fernández, 82) .Imanol Alguacil.