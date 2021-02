Le Real digère Getafe

9

Real Madrid (3-4-3) : Courtois - Nacho, Varane, F.Mendy - Park (Arribas, 55e), Casemiro, Modrić, Marcelo (Chust, 86e) - Asensio (Isco, 76e), Vinicius, Benzema. Entraîneur: Zinédine Zidane.



Getafe (4-4-2) : Soria - D.Suárez, Cabaco (Ünal, 73e), Chakla, Olivera - Portillo (Kubo, 55e), Maksimović (Aleñá, 55e), Arambarri, Cucurella (Timor, 73e) - Ángel, J.Hernández (Mata, 55e). Entraîneur: Patricio Moreno Ruiz.

Cocorico !Pour ce match en retard de la première journée de Liga, le Real Madrid a fait avec les moyens du bord pour affronter Getafe et s'en est remis à sa délégation française pour faire la différence. Obligé de composer avec les absences de Sergio Ramos et Eder Militão derrière, Zinédine Zidane s'est essayé à une défense à trois où Ferland Mendy avait un rôle de défenseur axial gauche. Résultat ? Une copie peu convaincante dans le premier acte, où seule une tête sur la barre de Karim Benzema, auteur d'une faute au préalable, (14) et un tir de Luka Modrić détourné de manière peu académique par le genou de David Soria (37) sont venus apporter du danger. Du côté des, la pire attaque du championnat (17 buts) n'a frappé qu'une seule fois au but.Dès lors, les deux équipes mettent un peu plus de piment dans la partie au retour des vestiaires : Marco Asensio lance parfaitement Benzema qui oblige Soria à une belle parade (48). Courageuse et accrocheuse, la formation des banlieusards madrilènes tient le choc jusqu'à un centre de Vinicius Junior dans la course de Karim Benzema, assez habile pour catapulter le ballon de la tête dans les filets de Soria. Une fois devant au score, le Real domine son sujet et double la mise grâce à Mendy, présent au départ comme à la finition de l'action sur un centre de Marcelo. Élu homme du match, l'ancien Havrais vient de marquer de nouveaux points dans la course à l'Euro 2021.Grâce à ce succès logique, le Real prend provisoirement trois points d'avance sur le Barça et recolle à six points de l'Atlético de Madrid... avec deux matchs en plus.