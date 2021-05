Le nom de Benjamin Mendy était disponible en flocage du maillot de Chelsea

1

Benjamin Mendy is listed among the players for shirt personalisation on Chelsea's official online store. pic.twitter.com/4qQVH5FvoK — City Xtra (@City_Xtra) May 13, 2021

LF

Bug ou spoil ?Et si Benjamin Mendy rejoignait Thomas Tuchel à Chelsea ? C'est en tout cas ce que pourrait laisser entendre la boulette des concepteurs du site web des. Ce mercredi encore, quand les utilisateurs commandaient le nouveau maillot de Chelsea - qui ressemble ni plus ni moins à un packaging de Lustucru - ils pouvaient le faire floquer du nom de Benjamin Mendy, toujours sous contrat avec Manchester City (mais seulement douze matchs de Premier League disputés cette saison). On pourrait penser que quelqu'un ait confondu Benjamin avec Edouard Mendy, le portier de Stamford Bridge, mais non, puisqu'il est lui aussi dans la liste.Les rumeurs de transferts vont aller bon train.