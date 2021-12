Le Bayern vainqueur du Klassiker par K.O.

Borussia Dortmund (4-1-3-2) : Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro (Schulz, 82e) - Can - Brandt (Wolf, 70e), Dahoud (Malen, 60e), Bellingham - Haaland (Tigges, 82e), Reus. Entraîneur : Marco Rose.



Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer - Pavard, Upamecano, Hernández (Süle, 74e), Davies - Goretzka (Musiala, 65e), Tolisso - Coman (Kouassi, 88e), Müller, Sané (Gnabry, 65e) - Lewandowski. Entraîneur : Julian Nagelsmann.

Si seulement tous les matchs de football pouvaient être aussi plaisants que lesRares sont les chocs entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich ennuyants, et le duel de ce samedi après-midi au Signal Iduna Park, qui a fini par tourner à l'avantage du Bayern (2-3), a confirmé cette théorie et renforcé la place de leader du club de Munich en Bundesliga devant son adversaire du jour. C'est pourtant le BvB, profitant de la panne de réveil des Bavarois, qui ouvre le score grâce à un superbe enchaînement de Julian Brandt, avant de céder sa place aux deux monstres assoiffés de buts : Robert Lewandowski et Erling Haaland. Le premier fait parler son sang-froid après un service sur-mesure de Thomas Müller, tandis que le deuxième fait trembler les filets au retour des vestiaires d'une frappe sublime du droit qui ne laisse aucune chance à Manuel Neuer, un pion qui permet alors auxde recoller au score après le but plein de détermination de Kingsley Coman juste avant la pauseTrès rythmée et plaisante (29 tirs au total), la rencontre connaît deux tournants décisifs dans le second acte : d'abord la sortie sur civière de Brandt après un choc tête contre tête avec Dayot Upamecano, puis un penalty sifflé en faveur des hommes de Julian Nagelsmann pour un coude baladeur de Mats Hummels dans la surface du BvB et signalé par la VAR. Forcément, Lewandowski saisit cette opportunité pour inscrire (déjà) son seizième but en championnatet sceller le destin de ce 105tendu en fin de match, à l'image de l'expulsion de Marco Rose, le coach de Dortmund, fou de rage après le penalty offert aux Bavarois.Rien à faire, le plus fort, c'est le Bayern.