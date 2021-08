Le Bayern tenté par Amine Adli

EG

Amine veut se tailler.Annoncé partant de Toulouse depuis l’ouverture du mercato, Amine Adli pourrait même quitter la France. D’après les informations de Sky Sport DE et de RMC Sport , le Bayern Munich songerait de plus en plus à s’attacher les services du milieu offensif de 21 ans . Après avoir rejeté une offre de Wolfsburg, Adli aurait d’ailleurs parlé avec Julian Nagelsmann et Hasan Salihamidžić, respectivement entraîneur et directeur sportif du club bavarois. Une discussion qui l’aurait convaincu de signer à Munich.L’intérêt sportif - le Toulousain a été élu meilleur joueur de Ligue 2 la saison passée - va de pair avec l’intérêt économique. Selon le média allemand, un transfert en deçà des 10 millions d’euros est envisageable, étant donné qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat. Annoncé un temps du côté de Marseille, Adli suscite d’autres convoitises en Allemagne : Leverkusen, Dortmund, Mönchengladbach et le Hertha Berlin surveillent le dossier.Mais face au Bayern, on fait difficilement le poids.