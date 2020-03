La réaction de Cristiano Ronaldo après avoir découvert sa valeur marchande va vous étonner !

Ronaldo blocked transfermarkt because he wasn't happy with his market value dkm pic.twitter.com/GUGendUFnZ — Ⓢ (@False9Messi) March 1, 2020

CA

Qui a dit que vieillesse rime avec sagesse ?Cristiano Ronaldo a beau avoir 35 ans, cela ne l'empêche pas de se vexer pour des queues de cerise. Sur son compte Instagram, le Portugais a en effet bloqué le réputé site Internet, après que celui-ci l'ai classé quatrième au tableau des joueurs les plus chers de la Serie A.Devant « CR7 » , on retrouve Christian Eriksen,Paulo Dybala et Lautaro Martinez. Selon, Ronaldo vaut actuellement 77 millions d'euros, alors qu'il était estimé à 103 millions avant son départ pour la Juventus. Son montant actuel le place d'ailleurs à égalité avec Romelu Lukaku, cinquième.Tout est une question d'égo.