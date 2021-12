La CAF s’engage auprès des clubs européens à respecter un protocole Covid

ABC

C'est la CAF qui tente une première passe décisive dans cette CAN 2022.A destination de l'Association des clubs européens, l'ECA, la CAF s'est dite prête à faire rigoureusement respecter le protocole dans le but de libérer les joueurs africains évoluant en Europe pour la compétition.a déclaré le président de la CAF Patrice Motsepe dans l' Équipe Il s'est également permis de rappeler aux clubs que la compétition était dans le calendrier FIFA et qu'il n'était pas possible de retenir les joueurs.Cette intervention fait suite aux menaces de l'ECA de retenir leurs joueurs concernés , avançant le manque de clarté sur les conditions sanitaires, alors que la pandémie repart de plus belle dans le monde et que les premiers championnats comme l'Allemagne et les Pays-Bas sont touchés par des huis clos.La compétition démarre le 9 janvier, et les questions ne sont pas encore toutes levées...