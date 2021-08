L'OM met Saint-Étienne au tapis

Dans un Vélodrome en ébullition, l'Olympique de Marseille a pris le meilleur face à l'AS Saint-Étienne (3-1) ce samedi soir, grâce à des buts de Matteo Guendouzi, Gerson et Cengiz Ünder. Une victoire - la deuxième de la saison - qui met du baume au cœur des joueurs et supporters phocéens, une semaine après le triste spectacle sur la pelouse de l'OGC Nice, et un nouveau faux pas pour l'ASSE qui court encore après sa première victoire cette saison.

OM (3-4-3) : S. Mandanda - Saliba, Álvaro, L. Peres - B. Kamara, Rongier (P. Gueye, 74e), Guendouzi, Gerson (Lirola, 85e) - Ünder, Payet, De la Fuente (Henrique, 56e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.



ASSE (4-3-3) : Green - Maçon, S. Sow, Moukoudi, Kolodziejczak - M. Camara (Z. Youssouf, 85e), Gourna-Douath (Hamouma, 58e), Neyou Noupa - Bouanga (Saban, 71e), Aouchiche (Nordin, 46e), Khazri (Krasso, 70e). Entraîneur : Claude Puel.

L'heure était aux retrouvailles. Une semaine après l'affrontement chaotique et interrompu sur la pelouse de l'Allianz Riviera contre l'OGC Nice , l'Olympique de Marseille retrouvait le championnat de France à domicile, ce samedi soir, face à l'AS Saint-Étienne. Et dans un stade chauffé à bloc et acquis à la cause de ses joueurs, les Marseillais ont également retrouvé les sourires et le chemin de la victoire face à des Verts dépassés (3-1). Un succès net et sans bavure.Aussi bouillants que leurs 60 000 supporters présents dans un Vélodrome chauffé à 1000 degrés, les Marseillais répondent vite à la première banderille au bout d'une minute de Denis Bouanga, mais Valentin Rongier voit sa tentative à bout portant stoppée par Étienne Green, solide pour capter le ballon avec ses deux pieds. Portés par un grand Dimitri Payet, les Olympiens s'éclatent et mettent le feu - comme à leur habitude depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli - et peuvent compter sur un Steve Mandanda en forme pour capter une belle frappe enroulée de l'extérieur de la surface tentée par Bouanga. Deux minutes plus tard, sur une belle inspiration de Payet, Cengiz Ünder prend la profondeur et centre au deuxième poteau pour Konrad De la Fuente qui, à défaut de réussir à frapper, trouve en retrait Matteo Guendouzi lequel laisse Green sur placeUn but, puis un relâchement. Comme trop souvent depuis la prise en main de Sampaoli, l'OM desserre l'étau après avoir planté, et est sanctionné sur une égalisation rapide des Stéphanois, d'une tête croisée de Timothée Kolodziejczak sur corner. Les débats s'équilibrent jusqu'à la pause, et hormis une frappe lointaine de Guendouzi - encore lui - qui vient mourir sur le poteau de Green, les deux équipes rentrent au vestiaire sans avoir grand-chose de plus à se mettre sous la dent.En mode montagnes russes, les Phocéens font parler leur talent offensif et ne mettent que six petites minutes pour reprendre l'avantage en seconde période suite à une nouvelle inspiration - cette fois-ci d'Ünder - profitant à Rongier qui sert sur un plateau Gerson, tout heureux d'inscrire son premier but en Ligue 1. Enflammé, l'OM continue de pousser et de tenter (19 tirs à 11 pour Payet et ses coéquipiers), à l'image de ce pétard lointain et flottant de Boubacar Kamara, de peu au-dessus de la cage des Verts. Et de nouveau, les locaux relâchent leurs efforts, se mettent en danger et se reposent sur un grand Mandanda pour leur sauver les miches devant Bouanga.L'orage passé, Ünder ne se fait pas prier pour lâcher une frappe enroulée soyeuse aux abords de la surface qui vient trouver le filet opposé de Green, impuissant. Saint-Étienne a laissé passer sa chance et passe proche de la correctionnelle sur un contre éclair marseillais, mais Luis Henrique ne parvient pas à redresser le ballon. Les hommes de Claude Puel continuent de souffrir (65% de possession de balle pour l'OM à l'arrivée) et remercient Green, dont la solide main gauche détourne la tentative en angle fermé de Payet. Impuissants et certainement frustrés par une main évidente de Guendouzi non sifflée dans la surface marseillaise en toute fin de rencontre, les Foréziens encaissent finalement leur première défaite de la saison après trois matchs nuls ; les voilà toujours à la recherche de leur première victoire. Le succès, les coéquipiers de William Saliba n'y avaient plus goûté depuis la première journée, et celle-ci aura une saveur particulièrement agréable.