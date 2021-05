L'OM arrache le nul à Metz et termine cinquième

3

Metz (4-3-3) : Oukidja - Centonze, Bronn, Boye, Delaine (Udol, 90e+3) - Maïga, N'Doram, Sarr - Boulaya, Ambrose (Dias, 77e), Yade (Gueye, 78e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.



Marseille (3-4-1-2) : Mandanda - Balerdi, Álvaro, Ćaleta-Car - Lirola (Dieng, 88e), Gueye, Kamara, Amavi (Nagatomo, 67e) - Payet - Milik, Benedetto (Henrique, 72e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.

Le match le plus long.L'OM a validé sa cinquième place ce dimanche à Saint-Symphorien au terme de son match nul contre Metz (1-1). Il a fallu attendre pour vibrer, le premier acte étant particulièrement tristounet avec une possession largement en faveur des Marseillais, mais totalement stérile (aucune frappe tentée). Titulaire pour la première fois depuis le 14 février, Dario Benedetto n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est une frappe hors cadre, à la suite d'un ballon gratté dans les pieds de John Boye (55). Son compère d'attaque Arkadiusz Milik a obligé Alexandre Oukidja à la parade sur un coup franc direct (58). Pol Lirola s'est également montré dangereux en trouvant le petit filet extérieur (81).Metz a davantage tiré au but, mais été à peine plus dangereux. Thierry Ambrose a manqué de puissance (13, 38) et Pape Matar Sarr de précision, même si sa frappe enroulée n'est pas passée loin (59) et qu'il a fait preuve de culot en tentant sa chance depuis sa moitié de terrain (76). Alors que l'on se dirigeait vers un score vierge, le temps additionnel s'est avéré totalement fou avec deux penaltys. Le premier à la suite d'une main de Dimitri Payet, transformé par Farid Boulaya (90+7), et le second à la suite d'une faute d'Udol sur Álvaro Gonzalez, qui a permis à Milik d'égaliser (90+13). Tout le monde est content, puisque les Grenats finissent dans le top 10 pour la première fois depuis 1999, tandis que les Phocéens disputeront la prochaine édition de la Ligue Europa.Pas pour faire de la figuration, espérons-le.