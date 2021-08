L'Atlético réussit sa rentrée et s'impose à Vigo

55

Celta Vigo (4-1-3-2) : Dituro - Galán (Baeza, 89e), Fontán, Araújo, Mallo - Tapia (Solari, 75e) - Suárez, Nolito (Cervi, 62e), Méndez (Beltrán, 75e) - Mina, Aspas. Entraîneur : Eduardo Coudet.



Atlético de Madrid (5-3-2) : Oblak - Saúl, Hermoso, Giménez, Savić, Carrasco (Vrsaljko, 90+7e) - Lemar (De Paul, 66e), Kondogbia, Koke (Trippier, 65e) - Llorente (Renan Lodi, 82e), Correa (L. Suárez, 65e). Entraîneur : Diego Simeone.

Pourquoi changer une équipe qui gagne ?Champion en titre, l'Atlético de Madrid effectuait sa rentrée des classes ce dimanche face au Celta Vigo. Les hommes de Diego Simeone n'ont pas changé de recette cet été et ont délivré une prestation conforme à ce qu'on avait vu la saison précédente (et la saison d'avant, et la saison d'avant...). Le technicien argentin annonçait directement la couleur en alignant une défense à cinq avec Saúl Niguez et Yannick Carrasco dans les rôles de pistons. La fameuse assise défensive desa fini, comme souvent, par payer. Hermoso récupère dans son couloir gauche, au niveau de la ligne médiane, une relance un peu hasardeuse de Mallo. Le défenseur espagnol trouve magnifiquement Lemar entre les lignes, qui a le temps de décaler Correa sur sa droite dont le contrôle superbe à l'entrée de la surface lui permet de décocher une frappe sèche en lucarne. Dituro en reste pantois et immobileEt quand l'Atlético mène 1-0, c’est là que les choses se corsent terriblement en général. Pourtant le Celta, dans son Estadio de Balaídos baigné de soleil, a rapidement recollé au score en seconde période grâce à un penalty provoqué par une main de Marcos Llorente. Après consultation de la VAR, Iago Aspas prenait Oblak à contre-pied et remettait les siens à hauteur. Mais pas pour longtemps car Angel Correa redonnait l'avantage aux Matelassiers en convertissant une belle contre-attaque. Ces derniers commencent donc leur campagne de la meilleure des manières alors que le cagnard galicien a fait disjoncté Mallo, le capitaine de Vigo, et Hermoso, le Madrilène, expulsé (90+6).