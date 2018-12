Karim Ziani : « Si le PSG veut t’en mettre six, il t’en mettra six »

Arrivé à Orléans il y a plus de deux ans pour ce qui ressemble à la dernière étape de sa carrière en pro, Karim Ziani est un homme apaisé. Serein avant la réception du PSG en Coupe de la Ligue ce mardi soir, l'ancien joueur de l'OM veut y croire sans non plus qu'Orléans ne se prenne pour un autre.

Normal ! On sait que c’est un grand événement pour le club avant tout. C’est un match très, très, très compliqué parce que c’est la meilleure équipe de France, mais ça reste un match de Coupe. Mais comme on dit dans la vie : c’est ce qui fait le charme du football, tout peut arriver.C’est sûr que c’est beaucoup plus attrayant, car tu joues un grand club, que tu te jauges aux meilleurs joueurs du monde. Après, il ne faut pas oublier que cela ne reste qu’un match dans la saison, et que nous, on n'est qu’un petit club qui avance tranquillement.Peut-être, oui. Je pense que mes coéquipiers verront aussi lorsqu'ils seront sur le terrain que le match se joue à ce moment-là, pas en dehors. Il y a des super joueurs qui jouent à un certain niveau, mais il ne faut pas penser qu’il y a une différence comme si tu jouais en amateur. On sait tous faire un contrôle et une passe, et à notre niveau, certains joueurs ont les moyens ou auraient eu, avec un peu plus d’ambition, l’opportunité de jouer plus haut.Il faut prendre le match en se disant : «» On sait que même si on fait un très grand match, on peut perdre contre le PSG. Ce serait bien que les jeunes montrent leurs qualités, ce qu’ils savent faire.Non non, on fera juste avant le match. Il faut se dire que déjà, si on arrive à les faire douter, ce sera très bien.J’espère. En fait, on ne peut jamais prévoir. On peut faire un gros match contre le PSG, perdre ou gagner et dépenser beaucoup d’énergie, et se mettre en difficulté le week-end qui vient. On est Orléans, on verra bien.Connaissant mon coach, on joue toujours pour gagner. Mais que ce soit pour lui, pour nous ou même pour tout le monde, sur ce match-là, on sera « le petit » . On n'a aucune pression, le seul truc qu’on peut faire, c’est faire kiffer nos supporters, faire de beaux trucs.On prépare ce match-là comme d’habitude, et je pense que c’est la bonne façon de faire. Tout simplement car quel que soit le système, la prépa ou ce que tu veux, si le PSG veut t’en mettre six, il t’en mettra six. Si c’est pour jouer à dix derrière et se faire chier, autant kiffer le moment. On va jouer avec nos armes.Franchement, je n’y ai pas songé. Contre nous, tu mets Neymar, Mbappé, Di María ou Cavani, c’est la même merde.Franchement, ce n’est pas forcément une bonne nouvelle qu’il ne soit pas là, car ces joueurs-là, contre nous, ils sont pas tout le temps à fond contrairement aux petits jeunes qui ont la dalle.Non ! On va essayer de faire un beau match, c’est une fête pour la ville. Nous, notre match, c’est vendredi prochain contre les Herbierset accrocher les vingt-six points avant la trêve. Ce serait magnifique.