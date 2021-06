Jules Koundé, évidemment

Ce mercredi soir, Jules Koundé devrait connaître sa première titularisation avec l'équipe de France, préféré à Benjamin Pavard. Pas à son poste et face aux champions d'Europe portugais. Même pas peur.

Portugal France Euro 2020 - Groupe F Diffusion sur

Pas un arrière droit

Un homme pressé

Les linguistes qualifient le hongrois comme un dialecte plutôt que comme une langue. L'affaire est dite, du fait qu'un seul de ses mots peut en contenir plusieurs. Son alphabet latin contient 40 lettres, et c'est le seul idiome d'Europe ne venant pas d'Europe., indique le site tourismehongrie.com,Pour faire encore plus simple, c'est parfaitement incompréhensible. Et ce n'est pas Benjamin Pavard qui vous dira le contraire. Samedi dernier, plus que ses coéquipiers, le défenseur n'a rien pigé à ce qu'il se passait chez les Magyars. Dépassé d'entrée, le champion du monde est averti dès la 10minute à la suite de son deuxième acte d'antijeu en quelques secondes. Et la suite de son match sera à l'avenant. Certes, l'ancien Lillois peut étaler toute une série de circonstances accablantes : mis K.O. face à l'Allemagne, sans toutefois être victime de commotion cérébrale, il a pu ressentir de l'appréhension. L'ambiance d'un stade plein et hostile qu'il n'avait plus expérimentée depuis des mois et la forte chaleur peuvent également figurer sur son mot d'excuses. Il n'empêche. À l'heure d'affronter le tenant du titre portugais, Didier Deschamps pense fortement à le laisser sur la touche, pour offrir à Jules Koundé sa première titularisation avec les Bleus. Léo Dubois, seul véritable spécialiste du poste de la sélection, est quant à lui invité à visiter l'église Matthias de Budapest et ses toits recouverts de tuiles vernissées multicolores. Une splendeur.Le poste de latéral droit n'est pas celui de Jules Koundé, bien que son sélectionneur en ait décidé autrement, comme avant lui Jocelyn Gourvennec, qui refusait de lui donner sa chance aux Girondins, le jugeant trop petit pour évoluer dans l'axe. Même si le Bordelais aime prendre ses aises et quitter sa zone de confort pour gambader plutôt à droite, c'est bien un joueur d'axe. Alors est-ce pour mieux bloquer le couloir gauche portugais, constitué de Guerreiro et Diogo Jota, que le Basque considère que Koundé est la meilleure option ? Toujours est-il que le sélectionneur perpétue la tradition des axiaux positionnés sur le flanc, comme c'est déjà le cas pour Pavard et Hernandez. Par souci tactique ou faute de mieux ? Sans doute un peu des deux. Une chose est sûre : ceux qui connaissent l'animal Koundé savaient que le fan dene ferait pas le voyage en touriste. Tôt ou tard, son assurance, son application et son talent allaient forcément lui permettre de jouer un rôle dans ce championnat d'Europe. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Impeccable aux entraînements, d'après les dires des correspondants à Budapest, il n'aura pas fallu longtemps au Sévillan pour prouver à Deschamps qu'il était plus qu'un simple complément bénéficiant de l'élargissement des listes à 26 joueurs. Loué pour sa polyvalence supposée par Deschamps, il semble même avoir dépassé dans la hiérarchie à la fois Dubois et Zouma, qui ont tous deux goûté à la tribune depuis le début de l'Euro, contrairement à lui.La question d'une marche qui serait trop haute pour un joueur n'ayant qu'une mi-temps dans les jambes avec les Bleus se pose forcément chez les naïfs. Là encore, c'est mal connaître l'être le plus talentueux qu'ait engendré le Bénin depuis Ol Kainry. Alors on rembobine une nouvelle fois. Aux Girondins, il ne lui a fallu qu'une titularisation pour s'imposer comme un élément indispensable de l'équipe pour la farandole de techniciens qui se succédèrent sur le banc bordelais. À Séville, qui a fait de lui la recrue la plus chère de son histoire à l'été 2019, il sera placé dans l'équipe type des révélations de la Liga par l'UEFA dès sa première saison, et dans l'équipe type tout court du championnat espagnol cette année. Chez les Bleuets, il s'est débrouillé pour être capitaine en ne comptabilisant que 8 sélections. Jules Koundé n'a pas le temps. C'est quatre à quatre qu'il avale les marches, et peu lui importe que ce soit face aux champions d'Europe qu'il faille débuter.