James Rodríguez revient avec la Colombie

ABC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De retour pour jouer des mauvais tours.James Rodríguez va de nouveau pouvoir s'exprimer sous le maillot des, un an après sa dernière apparition dans le groupe colombien. Il aura tout le temps de se racheter contre le Brésil le 11 novembre et le Paraguay le 16. En même temps, difficile de faire pire que sa dernière aventure en sélection, soit une défaite 6-1 contre l'Équateur en novembre 2020. La Colombie pointe à la quatrième place de son groupe, la dernière qualificative directement pour la Coupe du monde 2022, et la sélection veut compter sur l'homme aux 80 sélections pour 23 réalisations.L'ancien Monégasque, 30 ans, est depuis passé du côté des pays du Golfe après une année en demi-teinte du côté d'Everton en Premier League (26 matchs pour 6 petits buts inscrits). Il retrouve un certain Laurent Blanc au Qatar sous les couleurs d'Al-Rayyan SC et vient d'inscrire son premier but dans son nouveau club.Bon retour chez toi, James.