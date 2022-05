Jake Daniels, le courage n'a pas d'âge

À 17 ans, le tout jeune joueur de Blackpool (D2 anglaise) est devenu lundi, alors que la France se noyait dans la triste affaire Idrissa Gueye, le premier footballeur professionnel actuellement en activité en Europe à faire son coming out. Quelques mois après l’Australien Josh Cavallo et 32 ans après Justin Fashanu, le courage et les motivations sont les mêmes : s’assumer et inspirer.

Des excuses, de la fierté et des cons

Un petit pas de plus vers l'acceptation

Par Alexandre Aflalo

Dans précisément 235 jours, soit un peu moins de 8 mois, Jake Daniels aura l’âge d’entrer dans l’un des meilleursde Blackpool, la petite ville côtière du nord de l’Angleterre où il joue au football, pour s’acheter une bouteille du whisky auquel tout le monde a immédiatement pensé en lisant son nom. Mais en attendant, n’étant âgé que de 17 ans, il n’en a pas le droit. C’est d’autant plus impressionnant lorsque l’on sait pour quelle raison ce gamin, dont personne n’avait entendu parler jusqu’ici à l’exception des fans hardcore du Blackpool FC qui gardent toujours un œil attentif sur leur académie, est brusquement sorti de l’anonymat ce lundi. Il aura suffi d’un communiqué publié sur le site du club à 18h05 tapantes, et d’une interview accordée en exclusivité à Sky Sports, révélant son homosexualité et faisant de lui le premier footballeur européen en activité ouvertement gay.Sept mois après le coming out très remarqué de Joshua Cavallo en Australie , un footballeur professionnel en Europe, fût-ce en deuxième division anglaise, a donc décidé de faire le sien, entraînant, comme pour l’Australien, une nuée de réactions positives, de soutiens unanimes de la part du monde du football et même d’excuses de la part de son coéquipier Marvin Ekpiteta, rattrapé par la patrouille pour des tweets homophobes datant d’une dizaine d’années et qui s’est ditde ses propos etde Jake., a également réagi Joshua Cavallo.La maturité de Daniels, à son tout jeune âge et aussi tôt dans sa carrière, est surtout ce qui a bluffé le monde du football., a estimé Olivier Rouyer, premier ex-footballeur professionnel français ouvertement gay, dans un entretien au Monde Heureux ou malheureux hasard du calendrier, cela tombait en même temps que le tollé provoqué par l’affaire Idrissa Gueye , en France., déplore encore Rouyer., expliquait Daniels lundi, au micro de Sky Sports Un discours qui fait écho aux arguments déjà avancés par Josh Cavallo au moment de faire son propre coming out. Le choix, fort, de Daniels a été de révéler tôt ce qui est encore un tabou bien trop étendu dans le monde du football plutôt que de vivre la totalité de sa carrière dans l’ombre de son secret., expliquait de son côté Thomas Hitzlsperger, ancien international allemand qui a fait son coming out à sa retraite, dans les colonnes du Guardian Sans vivre dans le mensonge, Jake Daniels va désormais vivre avec une étiquette. Celle d’un footballeur homosexuel à une époque où il est encore, malheureusement, trop compliqué dans le football pour que l’assumer soit la norme. Tout aussi inspirant que soit le geste de Jake Daniels, il est aussi et surtout, comme Josh Cavallo, un précurseur qui doit en inspirer d’autres, à de plus hauts niveaux de compétition, pour que l’impact soit encore plus grand., précisait encore Daniels à Sky.Après tout, il pourrait bien, un jour, être ce premier joueur de Premier League ouvertement gay. Il faut dire qu’on prête au gamin, qui a grandi dans l’académie de Blackpool depuis ses 7 ans et qui a signé son premier contrat professionnel cette saison après avoir marqué une trentaine de buts avec les U-18, bien des qualités sur le terrain. Après tout, n’est-ce pas là tout ce qui compte ?