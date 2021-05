Gérard Lopez bientôt à Southampton ?

AL

Sacré Gérard. D'après France Football , Gérard Lopez projette de racheter Southampton à hauteur de 125 millions d'euros, soit la moitié de la valeur de la reprise initiale du club par Gao Jisheng, le propriétaire chinois depuis 2017. L'offre de l'ancien boss sulfureux du LOSC qui a frôlé la faillite à Mouscron , pourrait bien faire plier Jisheng en ces temps pandémiques, lui qui tente de vendre lesdepuis plus d'un an, sans succès, et se défend d'avoir acquis 80% du club du Hampshire «» .L'homme d'affaires hispano-luxembourgeois est principalement attiré par la valeur de l'effectif (260 millions d'euros environ) et la plus-value notable qu'il pourrait en tirer (James Ward-Prowse, Danny Ings, Che Adams, Ibrahima Diallo, etc). Ajoutons aussi que Southampton est propriétaire de son St Mary's Stadium et qu'il n'y aurait donc aucun budget de location à prévoir. Il existe cependant deux ombres au tableau : le centre de formation tourne au ralenti depuis plusieurs saisons (les héritiers de Bale, Walcott, Shaw, Lallana et surtout Shearer se font attendre) et le club est en perte continue sur le plan financier (88 millions la saison passée).Lopez qui essaie de passer pour un, quelle surprise !