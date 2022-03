Gareth Bale règle ses comptes avec Marca et le Daily Mail

AEC

Nouveau geste fort de Bale.Le conflit qui s'éternise depuis des années entre Gareth Bale et les médias, qui pointent du doigt son manque de professionnalisme, a atteint son paroxysme. L’international gallois, auteur d’un doublé face à l’Autriche ce jeudi (victoire 2-1), a levé tous les doutes sur sa forme physique, et s’est empressé de charger leetsur ses réseaux sociaux. Les journaux anglais et espagnol seraient les plus véhéments envers le joueur, s’il on en croit son message.dénonce-t-il alors que le média espagnol affichait ce vendredi une Une qui l’invitait à quitter le Real.Il ajoute :. Gareth Bale dénonce des médias toujours plus prompts à glorifier des exploits sportifs, mais qui y vont de coeur joie lorsqu’un athlète se plante.Il dénonce une pression et une attention négative des médias qui. Il appelle le métier à davantage d’éthique et espère que. Et de conclure :