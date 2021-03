La Juve domine tranquillement le Spezia

Juventus (4-4-2) : Szczęsny - Danilo, Demiral, Sandro, Frabotta (Bernardeschi, 61e) - Chiesa (Ramsey, 72e), Bentancur, Rabiot, McKennie (Morata, 61e) - Kulusevski (Di Pardo, 88e), Ronaldo. Entraîneur : Andrea Pirlo.



Spezia (4-3-3) : Provedel - Vignali, Terzi, Erlić, Marchizza (Bastoni, 86e) - Maggiore (Acampora, 72e), Sena (Agoumé, 86e), Estévez - Gyasi, Nzola (Galabinov, 72e), Farias (Verde, 72e). Entraîneur : Vincenzo Italiano.

La définition parfaite d'un coaching gagnant.Grâce à ses entrants Federico Bernardeschi et Álvaro Morata, la Juve a réussi à se sortir du traquenard dans lequel était en train de l'embarquer le Spezia (3-0), ce lundi soir.C'est simple : alors que leur formation peinait à faire la différence, les deux hommes sont entrés en jeu à la 61minute de jeu. Moins de 60 secondes plus tard, l'Italien a joué les passeurs décisifs sur son côté gauche pour l'Espagnol, ravi de s'offrir son premier but depuis plus d'un mois. Sur une action un peu semblable, Bernardeschi a de nouveau offert le deuxième but de la soirée à Federico Chiesa, contraint de s'y reprendre à deux fois pour battre Ivan ProvedelAu bout d'un contre, Cristiano Ronaldo a terminé le boulot déjà bien entamé par ses partenaires, après une offrande de Bentancur. Un pion bien mérité pour un Portugais plutôt malheureux ce lundi, lui qui avait trouvé le poteau un peu plus tôt (42) avant de voir son joli coup franc détourné par Provedel (78). Seule ombre au tableau pour les ouailles d'Andrea Pirlo : un penalty concédé par Demiral dans le temps additionnel. Rien de plus qu'une broutille, puisque Szczęsny s'est bien détendu pour sortir la tentative de Galabinov (90+6).Si l'Inter paraît encore loin, le Milan n'est plus qu'à trois points.