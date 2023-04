Le sublime corner direct de Bernardeschi avec Toronto

C’est Di María qui lui a appris.

Parti du côté de la MLS l’été dernier alors qu’il était en fin de contrat à la Juventus, Federico Bernardeschi s’éclate déjà à Toronto, avec qui il a inscrit son dixième but en 19 matchs dans la nuit de samedi à dimanche. Et de quelle manière ! Opposé à Charlotte, l’ailier italien s’avance alors pour botter un corner depuis la droite. L’ancien de la Fiorentina met assez d’effet avec son pied gauche pour lober le gardien et loger le ballon directement dans le but pour ouvrir le score (6e). Malgré son troisième pion en six journées de championnat, cela n’a pas suffit pour que les Canadiens, rejoints à 2-2 après avoir mené 2-0, prennent les trois points. Toronto, qui a donc concédé son quatrième match nul de la saison, pointe à la neuvième place de la Conférence Est.

🔥 Quel but incroyable sur corner direct !!!!#TFCLive continue sur sa belle lancée et c’est Federico Bernardeschi 🇮🇹 qui marque le 1er but du week-end ! pic.twitter.com/dt8GfLREwc — La MLS en Français (@MLS_FRA) April 1, 2023

Mancini aime bien les joueurs évoluant outre-Atlantique, en plus.

