En apnée, Lyon coule Brest

Bousculé en deuxième période, l'OL arrache la victoire et prend le trône de leader (2-3). Les Lyonnais ont fait le plus dur durant le premier acte, et malgré sa grande créativité offensive, Brest peut regretter ses erreurs individuelles.

2

Cibois la tasse, bonnet de Lasne

L'honneur pour Chardonnet

Brest (4-4-1-1) : Cibois - Perraud, Hérelle, Chardonnet, Pierre-Gabriel (Faussurier, 67e) - Honorat (Le Douaron, 88e), Lasne (Fadiga, 87e), Belkebla, Faivre (Charbonnier, 67e) - Cardona - Mounié. Entraîneur: Olivier Dall'Oglio.



Olympique lyonnais (4-3-3) : Lopes - De Sciglio, Denayer, Diomandé, Dubois - Guimarães (Caqueret, 71e), Mendes - Aouar (Kadewere, 71e), Paquetá, Toko-Ekambi (Cornet, 78e) - Depay (Slimani, 88e). Entraîneur: Rudi Garcia.

Le 27 février 1991 était une date que l'Olympique lyonnais souhaitait réactualiser dans sa mémoire vive, c'est désormais chose faite. Avec un succès sur la pelouse du Stade brestois, les hommes de Rudi Garcia viennent d'effacer l'invincibilité des Ty'Zefs depuis presque trente ans contre un adversaire qu'ils avaient joué huit fois en championnat pour six nuls et deux victoires. La neuvième confrontation n'a pas supporté l'écart de niveau entre les deux équipes sur le plan défensif. Pourquoi ? Parce que trois bourdes bretonnes ont entraîné les trois buts lyonnais inscrits en première période. Dommage, il y a avait pourtant de quoi croire que ce déplacement dans le Finistère ressemblerait jusqu'au bout à un traquenard pour l'OL.Malgré le traditionnel vent fort de Francis Le-Blé, Brest souhaite confirmer son statut d'équipe vorace à domicile (22 points pris sur 36 possibles) et ne perd pas de temps avec deux caramels signés Romain Faivre du pied (1) et Steve Mounié de la tête (3), mais Anthony Lopes est tout de suite réactif pour protéger la maison lyonnaise. Brest presse haut, semble bien entré dans son match, mais une erreur va casser cette dynamique : détenteur du ballon, Sébastien Cibois tente un crochet osé devant Lucas Paquetá qui ne marche pas dans la combine. Résultat : l'international brésilien récupère le ballon et conclut face au but vide. Pour les Bretons, c'est la douche froide.Même si la pluie tombe drue, Brest n'abandonne pas ses intentions : un centre de Romain Perraud débouche sur une tête smashée de Steve Mounié au-dessus de Jason Denayer, mais Lopes veille encore (24). Brest virevolte à l'avant, mais déconne à l'arrière. Fabrice Hérelle met Paul Lasne en difficulté face au pressing de Karl Toko-Ekambi, puis l'offensive express se déroule de Memphis Depay jusqu'à Houssem Aouar, létal pour fusiller Cibois. L'efficacité est maximale pour les Gones : deux tirs cadrés, deux buts. De l'autre côté, la frappe lointaine de Steve Mounié est bien bloquée par Lopes qui confirme qu'un bon gardien reste fondamental en Ligue 1 (42). C'est tout le contraire pour Cibois, auteur d'une faute évitable pour concéder un penalty converti de sang-froid par Depay et conclure sa première période noire. Non, ce Lyon-là ne fait pas dans les sentiments.Pour éviter de faire chavirer son cœur, Brest sort de la tempête et redouble d'imagination offensive pour revenir dans la partie. Impossible ? Si la reprise de volée tendue de Franck Honorat termine juste au-dessus de la cage lyonnaise (50), le but du crâne de Brendan Chardonnet sur un sublime centre de l'ancien Stéphanois prouve le contraire. Malgré la réduction de l'écart, Lyon possède plusieurs opportunités pour tuer dans l'œuf la révolte locale : Chardonnet sauve les meubles devant Karl Toko-Ekambi (55), et Cibois retrouve de la solidité devant Depay (61) et Toko-Ekambi (63). Brest y croit encore, vivant quand il est fort : l'enchaînement acrobatique délicieux de Steve Mounié termine dans le petit filet extérieur de Lopes (69), puis Irvin Cardona profite d'une ouverture de Chardonnet pour fixer Lopes et trouver le chemin des filets. Aux forceps, Lyon évite le naufrage face aux dernières vagues finistériennes. En attendant les résultats de Lille et du PSG, voilà l'OL temporairement leader de Ligue 1.