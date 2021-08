Rashani hour

Lyon et Clermont ont livré le match de ce début de saison (3-3) et l'entrée d'Elba Rashani y a été pour quelque chose. Auteur d'un doublé fou, l'international kosovar né en Suède a dit bonjour à la Ligue 1 avec fracas.

Joker de Gastien et du Kosovo

Avant le Lyon-Clermont de ce dimanche, c'était clair et net : joueurs lyonnais, supporters et observateurs attendaient tous Mohamed Bayo, étincelant depuis l'entame de la saison et déjà identifié comme l'arme numéro un du Clermont Foot dans ce championnat. Ce dont personne ne s'était douté, c'est que cette partie serait en fait marquée par un joueur de 28 ans qui cumulait 36 minutes de jeu dans l'Hexagone jusqu'ici, et dont personne n'avait encore vraiment appris le nom. Entré à la 69minute à la place d'un Jim Allevinah en dedans, Elbasan Rashani a mis onze minutes à relancer la partie (80), puis a éteint le Parc OL dans le temps additionnel (90+1). Pas mal, pour s'annoncer à la France du football et réaliser son premier coup sous le maillot auvergnat.D'autant plus que l'ailier a fait les choses bien et varié les plaisirs, avec un but plein d'autorité - rappelant Lisandro López un fameux soir de 5-5 - avec l'option déménageur face à Damien Da Silva, puis une tête au milieu de la mêlée sur corner, décidément un atout clermontois. Arrivé libre au milieu du mois de juillet en provenance du BB Erzurumspor (première division turque), Rashani a, pour son troisième match, donné raison à Pascal Gastien qui l'utilise tel un joker depuis le début du championnat. Un vrai pari, puisque le bonhomme était absolument inconnu en France jusqu'ici.Né en Suède, à Hillerstorp, de parents albanais du Kosovo ayant émigré au nord, Elba a pourtant grandi et découvert le ballon en Norvège ( le même parcours que Valon Berisha ), faisant ses débuts à 17 ans en D1 locale avec le Odds Ballklubb (club de Skien). Recruté par Bröndby (Danemark) en 2014 pour 720 000 euros, il n'y a passé que deux saisons avant de revenir au bercail, sous les couleurs de Rosenborg (janvier 2016-août 2017) puis de nouveau à Odd (avec deux saisons à 7 puis 8 passes décisives en championnat) avant de mettre le cap sur la Turquie l'espace de six mois cette année (douze apparitions, trois buts).Mais c'est sans doute sur la scène internationale que ce soyeux gaucher s'est illustré : juste après que le Kosovo a été reconnu par la FIFA en mai 2016, Rashani faisait partie des joueurs autorisés à défendre les couleurs kosovares, lui qui avait connu les sélections norvégiennes des U17 jusqu'aux Espoirs. Entré à la 79minute à Francfort face aux Îles Féroé pour le premier « vrai » match de l'histoire du Kosovo, il avait alors scellé, de son pied gauche, le succès des siens dans le temps additionnel (2-0), le 3 juin de cette même année. Avec quinze autre capes (la dernière en janvier 2020), il inscrira deux autres pions pour sa sélection, face à la Lettonie en novembre 2017 et la Bulgarie en juin 2019 ; à chaque fois après être sorti du banc en cours de rencontre. Le Parc OL aurait dû se méfier : ce garçon est vraisemblablement fait pour cela.

Par Jérémie Baron