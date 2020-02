Gnabry, marche à Londres

Auteur d'un doublé en l'espace de quatre minutes sur le terrain de Chelsea, Serge Gnabry a détruit les Blues et lancé le Bayern Munich vers la qualification en quarts de finale de Ligue des champions. Preuve que l'Allemand a bien grandi depuis son départ d'Angleterre, lui que ne cesse d'être décisif avec les Bavarois.

Bim, 51minute. Bam, 54minute. Boom, 0-3. Ce mardi soir, Chelsea a vu une étoile filante lui transpercer le cœur en l'espace de quelques secondes. Alors qu'ils tenaient tant bien que mal le match nul à Stamford Bridge devant un Bayern Munich largement dominateur à l'occasion d'un huitième de finale aller de Ligue des champions complètement déséquilibré, lesse sont finalement fait trucider par les jambes d'un Allemand qu'ils connaissent bien.Peu après la pause, au bout d'une contre-attaque collective rondement menée, les Anglais se sont en effet fait fouetter par Serge Gnabry à deux reprises. Servi sur chaque but par Robert Lewandowski, le milieu offensif a donc été à l'origine de la probable qualification des Bavarois en quarts de C1 en lançant la plus large défaite de l'histoire des Londoniens à domicile en compétition européenne.Ce Gnabry, Chelsea l'avait déjà vu par le passé. Enfin, était-ce vraiment la même personne ? Celui que lesavaient croisé ne semblait pas si mature. Pas si mûr. Pas si fort. Pas si décisif. Pas si serein. Pas si important. Pas si performant. Pas si grand. À l'époque, le petit soufflait un nombre de bougies qui entouraient celui de l'âge adulte. Arrivé à Arsenal à seize ans, le bonhomme découvre Londres en devenant le troisième plus jeune joueur à être lancé en Premier League chez les(derrière Jack Wilshere, et Cesc Fàbregas). Cependant, il ne joue pas énormément et ne fait jamais trembler les filets dans la capitale du pays en neuf rencontres.Après un prêt peu convaincant à West Bromwich Albion, la carrière du Monsieur décolle quand il revient sur ses terres. Jusqu'à signer pour Munich, s'y imposer et se venger du Royaume-Uni lors de cet exercice 2019-2020. Souvenir du 1octobre 2019 : sur le terrain de Tottenham, le Bayern colle un 7-2 aux, et Serge y va de son quadruplé. Rien qu'un match de poules, freinaient les plus pessimistes. Reste que cette fois, c'est lors d'un match à élimination que le garçon de 24 ans a brillé.Et si ça s'arrêtait là, les habitués de l'Allianz Arena auraient peut-être tort de s'enflammer. Sauf que l'influence de Gnabry, qui tente autant qu'il défend (quatre tirs et cinq tacles face aux, personne ne fait mieux) va bien au-delà. Auteur de six réalisations et de deux passes décisives en six rencontres de C1, celui qui a fait la différence le week-end dernier contre Paderborn avec deux assists et un pion présente des statistiques fidèles à son rayonnement sur la scène nationale : dix(deuxième meilleur buteur de l'effectif, après l'inévitable Lewandowski), et huit passes dés. Le tout, en seulement 17 titularisations. D'ores et déjà la meilleure saison de sa carrière.Dans ce contexte, difficile de prendre Serge pour un mytho. Au regard de son niveau actuel, le natif de Stuttgart fait partie des éléments offensifs les plus dangereux de laet compte bien le prouver à l'Euro. En attendant, le bourreau de Chelsea prend son pied et confirme sa pleine croissance dans une compétition où il n'avait encore jamais marqué. Londres ne l'a pas reconnu ? Il lui a marché dessus.