Divorce consommé entre Sergio Ramos et le Real Madrid ?

La fin d'une époque.Chaque jour qui passe semble éloigner Sergio Ramos du Real Madrid. Selon AS , le divorce est total entre les deux, et les négociations pour prolonger le capitaine de lasont au point mort. La cause ? Des frictions du passé et le refus de l'Espagnol de baisser son salaire de 10%. Il y a quelque temps, Sergio Ramos s'était déjà dressé contre la direction quand elle avait voulu effectuer la même réduction de salaire à tous les joueurs, pour faire face à la crise économique et éviter de trop lourdes pertes.Face à la mutinerie du joueur, Florentino Pérez avait dû renégocier avec chaque joueur cas par cas, révèle Onda Cero . Pour l'homme aux 671 apparitions avec les(2005-2021), cet argent économisé aurait juste servi à s'offrir une superstar comme Kylian Mbappé . Les signes d'un départ de Sergio Ramos se font de plus en plus évidents. Un joueur capable de le concurrencer, et donc de le remplacer a d'ailleurs déjà été signé. Il se nomme David Alaba, arrivé libre du Bayern Munich . Le défenseur central écarté de la Roja ne figure pas sur les vidéos de présentation du nouveau maillot, indice supplémentaire.Mais quel club est en mesure d'offrir un salaire XXL à un joueur de 35 ans ?