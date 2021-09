Cristiano Ronaldo récupère le 7 à United

EG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La lumière est venue d'Edinson.Le comeback de Cristiano Ronaldo n’était pas tout à fait complet sans son numéro sept. Suspendu pour le prochain match du Portugal, l’attaquant est rentré direct à Manchester pour remettre les choses dans l'ordre et officialiser le retour de son numéro fétiche.Porteur du chiffre tant convoité jusqu’à présent, Cavani fait le bonheur des supporters du monde entier en rendant son flocage de toujours à Ronaldo. Question de respect des anciens, puisque Edinson est plus jeune que Cristiano (34 ans contre 36).Dans l'opération, l’Uruguayen ne ressort pas fanny non plus. Il profite du départ de Daniel James à Leeds pour récupérer le 21, son numéro de cœur qu’il porte en sélection. Depuis le départ de CR7 en 2009, l'iconique numéro sept de United a plutôt porté la poisse à ceux qui l’ont endossé : Michael Owen, Antonio Valencia (oui oui, vous avez bien lu), Ángel Di María, Memphis Depay et Alexis Sánchez. On est loin de Beckham, Cantona, Robson ou Best.C'est parti pour une nouvelle saison du 7 à la maison.