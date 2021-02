Le Barça dégoupille Grenade dans la douleur

90

Grenade (4-2-3-1) : Aarón - Díaz (Foulquier 46e), Domingos Duarte, Germán, Neva - Montoro, Eteki - Kenedy (Machis 46e), Antonio Puertas (Vallejo 80e), Soro (Fede Vico 58e) - Soldado (Luis Suárez 65e). Entraîneur : Diego Martínez.

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Sergi Roberto (Dest 57e), Araújo, Umtiti (Braithwaite 63e), Alba - De Jong, Busquets (Puig 76e), Pedri - Trincão (Dembélé (63e), Messi, Griezmann. Entraîneur : Ronald Koeman.

La Coupe du Roi et le Barça, une histoire d'amour passionnelle.Mené de deux pions à la 88minute de jeu, le Barça s'est qualifié aux dépens de Grenade (3-5 après prolongation) pour les demies de la Coupe du Roi au terme d'une invraisemblable remontada.Lesdémarrent pourtant en mode rouleur compresseur. Aarón Escandell, l’habituelle doublure, n’a pas le temps de cligner des yeux, tellement son équipe est asphyxiée par les rafales catalanes (10 frappes dont 5 cadrées en 30 minutes). Mais alors que son équipe est au fond du trou, Kenedy décide en un claquement de doigts de mettre la clim. Sur un ballon perdu par Samuel Umtiti, l’ailier gauche, prêté par Chelsea, trompe ter Stegen sur un centre de Soro. Menés contre le cours du jeu, les Catalans prennent même un autre coup derrière la tête dès le retour des vestiaires.L’increvable Soldado s’échappe du marquage de Samuel Umtiti, encore lui, pour défier en un contre un le portier allemand. À la peine lors des 16et 8face à des D2, Barcelone n’y arrive décidément pas. Les Catalans sont même maudits quand Messi (61, 88), Trincão (63), Griezmann (83) et Dembélé (87) pensent avoir fait le geste juste, mais Aarón Escandell, la barre et même le poteau sont là pour les dégoûter. Déjà à moitié éliminés, les Catalans arrachent pourtant dans un dernier sursaut d’orgueil la prolongation. Griezmann, un peu chanceux sur sa frappe contrée, offre une once d’espoir, avant que le Français ne serve quatre minutes plus tard Jordi Alba pour signer le début d'une folle remontée. Le scénario est complètement fou au stade Nuevo Los Cármenes. Dans les dernières secondes du temps réglementaire, le Colombien Luis Suárez ne cadre pas la balle de la qualif’ pour les Andalous.Quatre buts en 90 minutes, c'est bien. Mais quatre buts en 30 minutes, c'est mieux. Alors les 22 acteurs ont décidé de transformer cette prolongation en feu d'artifice. Grizou hurle ainsi de joie après son fantastique coup de boule, mais Fede Vico remet immédiatement les compteurs à zéro sur penalty. Le dernier mot revient aux Barcelonais : De Jong plante à son tour (3-4, 108) et Alba calme tout le monde d’une somptueuse reprise de volée sur une nouvelle passe décisive de Griezmann (3-5, 113).À quelques semaines du choc contre le PSG en Ligue des Champions, le Barça envoie un message : s'il faut passer par la prolongation, eh bien le club catalan est prêt à le faire.