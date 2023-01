Quand des supporters de l'ES Thaon se paient Waldemar Kita

« 4 ans déjà, RIP Sala » . Les supporters de Thaon n’ont pas oublié a la 9e minute pic.twitter.com/HjpkzjcI2Q — jean-marcel boudard (@JMBoudard) January 22, 2023

Waldemar, cette fois, laisse les bonnes consignes, laisse leur la recette ! ? pic.twitter.com/aV2v2Gf9fU — EGr_CN_1248 (@EGr32278434) January 22, 2023

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En matière de banderoles, c'est niveau Ligue 1.Opposée au FC Nantes ce dimanche sur le champ de patates de La Colombière à Épinal, l'Entente sportive thaonnaise n'a pas démérité et a même poussé les Canaris jusqu'aux tirs au but avant de s'incliner (0-0, 2-4 T.A.B.) . En plus des joueurs, ce sont également les supporters vosgiens qui ont réalisé une belle prestation. À la neuvième minute, moment durant lequel les supporters nantais rendent systémtiquement hommage à Emiliano Sala, deux banderoles sont apparues en tribune thaonnaise pour dévoiler un beau message :, avec un drapeau argentin également brandi un peu plus haut. Une belle attention, au lendemain de l'anniversaire de la mort de l'ancien attaquant.Plus tard dans le match, c'est une banderole plus légère qui a été aperçue dans le kop des locaux :Une référence à la fâcheuse tendance de Waldemar Kita à garder sa part de recette billetterie après les matchs face à des clubs amateurs en Coupe de France , plutôt que de la laisser au petit poucet comme le veut la tradition ; ce qui s'était notamment produit face à l'AF virois , en 32de finale deux semaines plus tôt.Reste à savoir si, oui ou non, Nantes a laissé sa part cette fois-ci.