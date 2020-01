Comment Dortmund a remporté le dossier Erling Braut Håland

Our number 17 ? pic.twitter.com/V8sdx26kI2 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 30, 2019

AAF

Rien ne sert de courir, il faut partir à point.Opposé au gratin du football mondial dans la course à la signature du prodige norvégien Erling Braut Håland, le Borussia Dortmund a réussi un coup de maître en remportant la mise.Un coup de maître savamment orchestré depuis plus de deux ans.révèle que lessupervisent l'ex-attaquant de Salzbourg quasiment sans interruption depuis août 2016 et un championnat nordique des moins de 17 ans auquel unavait été envoyé : «, leur a confié Markus Pilawa, responsable du recrutement à Dortmund, qui précise que Dortmund est allé superviser le joueur 28 fois.Au moment de passer à l'action en 2019, son explosion au plus haut niveau a amené une concurrence qui aurait pu coûter la signature aux. Il a donc fallu ruser pour le convaincre. En plus de multiples rendez-vous et des déplacements du patron du Borussia Hans-Joachim Watzke,révèle que d'autres petits détails ont joué, comme des messages WhatsApp de joueurs du club pour convaincre Håland de les rejoindre ou encore une offre lucrative de contrat de la part de Puma, équipementier et actionnaire minoritaire de Dortmund.Les fascinantes coulisses du mercato.