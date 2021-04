« On aimerait en avoir quinze comme lui, car avec des Delort, tu ne renverses pas la montagne, tu la traverses. »

Frappe de mule et garçon du peuple

« Pour vous dire à quel point Andy était fou, il faisait un concours avec Mehdi Lakbir à une époque : ils prenaient des pommes et s’amusaient à se les exploser sur la tête. »

Des pommes, une sieste et des salades

« Je sens qu'à la fin de sa carrière, il ira faire du MMA. À l'époque antique, il aurait fait un massacre dans les arènes. »



« Un jour, je l'ai provoqué en lutte. Je suis devenu une poupée de chiffon »

Web-série et société de carrelage

Si quelqu’un a le contact d’Alex, je suis preneur svp. #Solidarité pic.twitter.com/h5aiSc3o2Q — Andy Delort (@AndyDelort9) April 8, 2021

« Il a débarqué avec un short jaune fluo et une teinture sur les cheveux. »

La naissance de Bouzelouf

« Mon souhait, c'est qu'il reste à Montpellier encore deux, trois ou quatre saisons. Même qu'il y finisse sa carrière. »

Par Adel Bentaha et Clément Gavard

Tous propos recueillis par AB et CG, sauf ceux de Florent Mollet par Andrea Chazy.





C'est une sortie de route qui aurait pu tout gâcher. À la fin de l’été 2018, moins d’un mois après son arrivée en prêt à Montpellier, le nom Andy Delort est dans toutes les gazettes héraultaises. Il n’est ici ni question de foot ni de terrain, mais d’une fin de week-end mouvementée pour l’attaquant de 26 ans, de retour chez lui après dix ans d’exil. Dans la nuit du 26 au 27 août, Delort est alors arrêté, entre Agde et Marseillan, à bord de son 4x4, conduit par un ami, mais au sein duquel il vient de s’envoyer une « course poursuite » , se souvient Laurent Nicollin, le président du MHSC.Non sanctionné par son nouveau club, Andy Delort sera quand même convoqué en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité poursur des policiers du commissariat d’Agde. Dans la foulée, une version selon laquelle le buteur aurait envoyé son salaire à la tronche des forces de l’ordre () est immédiatement démentie par le principal intéressé, mais le mal est fait : voilà de nouveau Delort, déjà interpellé six mois plus tôt à Toulouse , rangé dans la boîte des sales types. Nicollin reprend :Conseiller spécial du président montpelliérain, Michel Mézy l’affirme : depuis ce rendez-vous entre Andy Delort et Laurent Nicollin dans le bureau présidentiel,, poursuit Mézy.Condamné à deux mois de prison avec sursis et à 18 000 euros d’amende par le tribunal de Béziers en février 2019, Delort a depuis laissé cette histoire dans son rétro, mais pas seulement. Mieux : un peu moins de trois ans après son arrivée au MHSC, le natif de Sète a fait voler son étiquette deet est devenu l’un des mecs les plus cools de Ligue 1., estime son pote Nordine Oulhadj.Parmi les personnes qu’il ne fallait pas décevoir, il y a ces habitués des mains courantes de l’Hérault qui, au début des années 2000, ont tous entendu la même histoire : celle d’un gamin caractériel qui passait ses week-ends à enfiler les perles ente le FC Sète et la Pointe Courte., se marre son ancien éducateur, Jean-Bernard Reboul.Seul hic, Andy Delort a dû attendre de souffler sa vingt-sixième bougie pour toucher le Graal du sportif de haut niveau : la régularité. Des chiffres ? Bien sûr : depuis son arrivée à Montpellier, l’attaquant a déjà claqué 37 fois et livré 18 passes décisives. Après une longue chasse, Laurent Nicollin savoure :(Delort l’avait fait et avait aussi réussi une passe décisive pour Oliech, le 27 avril 2013, NDLR).D’autant plus lorsque à l’été 2019, Jordan Ferri et Téji Savanier quittent Nîmes pour rejoindre leur pote Delort chez le rival. Bien entouré sur le terrain comme en dehors, où il traîne la plupart du temps avec les deux anciens Crocos, la gâchette s’est même muée en leader de vestiaire à Montpellier., remet Reboul.À écouter Florent Mollet, son coéquipier au MHSC, rien n’a changé :Résultat, cette saison, Andy Delort a récupéré à plusieurs reprises le brassard lors des absences de Vitorino Hilton, dont il sera le successeur naturel, selon Laurent Nicollin :Autre évidence : le destin d'Andy Delort passerait forcément un jour ou l'autre par Montpellier, lui dont la carrière a longtemps ressemblé à la grande vadrouille d’un homme en quête de stabilité : Ajaccio, Nîmes, Metz, Tours, Wigan, Caen, le Mexique, Toulouse, des clubs où le buteur a parfois brillé et souvent déçu. Puis, au bout du tunnel, le MHSC lui a filé un cadre pour(Nicollin) et, sous contrat jusqu’en 2024, Delort pourrait signer un record personnel en enchaînant une quatrième saison de suite au sein d’un même club, sauf si... Mais au fait, pourquoi quitterait-il un environnement dans lequel il semble enfin heureux à 100% ? Bonne question. Quand il n’est pas au domaine de Grammont, le joueur passe du temps avec sa famille dans sa maison à Poussan, au nord de Sète. Dans le coin, Delort connaît tout le monde et, si son retour dans le 34 avait fait naître quelques doutes, ces derniers ont aujourd’hui disparu et il n’est pas rare de croiser le meilleur buteur montpelliérain au FC Sète ou au RS Gigean, dont il est président d’honneur. Andy Delort donne désormais du temps aux jeunes et a notamment pris sous son aile Houcine Ait Ahmid, un joueur de 22 ans avec qui l’attaquant a tâté le cuir lors d’un tournoi régional en 2017 :Andy Delort n'est pas un sale type et ne l'a jamais été. Un garçon impulsif et parfois sanguin, certainement, mais pas un grand méchant. Au bout du fil, les interlocuteurs ont même plaisir à raviver les souvenirs. Au milieu des potes du FC Sète,qui s'était retrouvée dix ans après pour une grande fête en juin 2018, Vincent Pappalardo, gardien et aujourd’hui capitaine des Dauphins, évoque unet se rappelle notamment le jour où, alors qu’il devait partir faire des essais à Dortmund, Delort s’était endormi à l’aéroport, loupant son vol avant de prendre le suivant., sourit Adrien Regattin, un autre membre bien connu de la fine équipe., poursuit Pappalardo.Désormais, Delort est aussi accompagné par un préparateur physique personnel, Aurélien Simon, qui pointed’un bonhomme qui mange de tout., enchaîne le spécialiste.Reste que manger de la verdure n'est pas le seul secret d'Andy Delort. Ceux qui ont pu le côtoyer de près depuis son arrivée à Montpellier sont unanimes : ce gars-là est un boulimique de sport, capable d'enfiler les gants de boxe ou d'enchaîner les exercices avec Aurélien Simon. Le même Simon que Delort avait contacté au printemps 2019 pour se préparer à une éventuelle convocation de l'Algérie pour la CAN., assure celui qui travaille aussi avec Ismaël Bennacer, Denis Bouanga ou encore Zinedine Ferhat."Auré, quand je récupère un ballon et que je vois le public se lever, ça me fait bander. J'ai envie de remonter le terrain pour aller marquer après."Mais à force de vouloir bander, Andy Delort ne met-il pas sa santé en danger ? Réponse de Nicollin :Chez Delort, le sport n'est pas un métier, c'est un mode de vie. Et il est peu probable que l'attaquant racé troque les haltères contre un transat quand il aura raccroché les crampons., confie Aurélien Simon en explosant de rire.L'image du glandeur ultime qu'il pouvait traîner à Caen ou à Toulouse semble bien loin. Andy Delort a surtout compris que le métier de footballeur n'impliquait pas seulement la performance le week-end. Sur le terrain des réseaux sociaux, le buteur de la Paillade est même devenu un communicant redoutable. Fini les insultes et les fautes à gogo, place aux messages malins et au chambrage en tout genre, garanti sans Haribo . Si certains chuchotent qu'il n'est pas le maître de chacun de ses tweets, d'autres assurent qu'il est le seul commandant à bord, même si des conseillers restent attentifs à ses publications., explique Regattin, avec lequel il lui arrive d'échanger quelques snaps.Twitter est alors devenu son terrain de jeu. Il peut ainsi poster un message de soutien après le séisme de Béjaïa au petit matin, comme tacler Jean Messiha ou s'indigner de l'affaire Pierre Ménès après la diffusion du documentaire, qu'il a déjà vu deux fois.Il est question, aussi, pour le joueur de 29 ans, de sortir la tête du foot. Andy Delort est un passionné de ballon, mais cette métamorphose s'accompagne aussi d'une réflexion autour de son après-carrière. Depuis qu'il s'est posé à Montpellier, l'attaquant a notamment décidé de s'impliquer dans la société de carrelage Neo Sols & Mur, créée par son ami Nordine Oulhadj en 2017., développe Nordine, également producteur pour Neo Prod 34, chaîne Youtube diffusant une web-série consacrée à la vie de Delort Son retour à Montpellier, c'était aussi ça : les copains et la famille. Surtout la famille, une pièce essentielle dans l'équilibre d'un homme dont la compagne, Marina, est décrite par tous commepour lui, alors que l'arrivée dans sa vie de son garçon et de sa fille ont aussi changé la donne., explique Aurélien Simon.Un amour débordant qui provient peut-être d'une blessure : celle provoquée, lorsqu'il avait six ans, par le divorce de ses parents, dont il est aujourd'hui toujours extrêmement proche.Comme tout le monde, Andy Delort cultive son jardin secret. Quelques mois avant la Coupe d'Afrique des nations 2019, une rumeur pointe alors le bout de son nez : le Sétois serait éligible pour jouer avec l'Algérie. Une information rapidement confirmée par le principal intéressé., raconte Nordine Oulhadj, dont la famille est originaire d'un village voisin d'Oued Rhiou, le berceau de la branche maternelle de Delort.. Après un marathon administratif face aux délais imposés par la FIFA et des allers-retours entre la France et l'Algérie, Delort s'offre une préparation intense aux côtés d'Aurélien Simon dans l'espoir d'être appelé par Djamel Belmadi., rembobine le préparateur physique. Pas appelé dans la liste des 23 fin mai, le Montpelliérain voit finalement son histoire avec les Fennecs débuter dix jours plus tard, après l'exclusion d'Haris Belkebla, coupable d'avoir montré son fessier dans un stream Fortnite En vacances sur les plages d’Ajaccio, Andy Delort est alors sommé de rallier le Moyen-Orient à quelques jours de la compétition., se souvient Mehdi Dahak, journaliste pour le média. Un look singulier, très vite gommé pour entrer dans les standards du coach Belmadi., ajoute Mehdi.Durant la compétition, il dispute cinq rencontres, transformant notamment son tir au but contre la Côte d’Ivoire, et participe au périple heureux. La satisfaction individuelle se joint à l’ivresse collective, et les premières traces d’une relation solide avec le public se nouent. Le tour d’honneur à Alger, trophée en main, devait durer trente minutes : il durera près de deux heures dans un bain de foule incroyable., se souvient Houcine Ait Ahmid.Le coup d’un mois se transforme en une véritable romance, qu’un après-midi de novembre face au Zimbabwe attendrit un peu plus. Ce jour-là, Delort inscrit son premier but en match officiel avec l’Algérie d’un coup de casque bien senti. Une réalisation aussi belle que symbolique, qui lui vaut dès lors le surnom de(tête de mouton en V.F.) et le rattache définitivement aux supporters des Fennecs. Dans une démarche beaucoup plus intime, Andy Delort nourrit aussi le projet de visiter Oued Rhiou, loin du foot, pour, assure Nordine Oulhadj.La Coupe du monde 2022 n'est pas un rêve caché, c'est désormais un objectif assumé par Delort. À bientôt 30 ans, le joueur ne manque pas de perspectives, lui qui rêve de jouer l'Europe avec Montpellier et d'inscrire son nom dans la légende du club. Laurent Nicollin, lui, aimerait qu'il resteau MHSC. Puis le président ajoute :