Xavi confirme avoir prolongé avec le Barça

Surtout, ne lui confiez pas vos secrets.

Visiblement, Xavi ne sait pas tenir sa langue. Questionné en conférence de presse ce vendredi à propos d’une éventuelle prolongation à la tête du FC Barcelone, l’entraîneur catalan n’a pas botté en touche. « Le contrat est fait depuis plusieurs jours. J’ai déjà dit que c’était fait et j’en suis content. Cela sera bientôt officiellement annoncé», a dévoilé, lui-même, l’ancien milieu de terrain du club. Sur le banc du Barça depuis novembre 2021, Xavi voit son contrat actuel courir jusqu’en juin 2024, alors que son nouveau bail étendra le lien entre les deux parties jusqu’à l’été suivant.

Une seule année supplémentaire pour le vainqueur du championnat et de la Supercoupe d’Espagne la saison dernière, et peut-être plus si affinité. Content de l’évolution que prend l’équipe professionnelle sous sa direction, Xavi a été interrogé sur la possibilité de rester quinze ans au FC Barcelone. Pas emballé par l’idée en vue de préserver sa santé mentale : « Barcelone, c’est compliqué, ce sont les montagnes russes. J’espère car ça voudrait dire qu’on travaille bien, mais quinze ans, ça sera quand même compliqué. »

Pourquoi ne pas tenter le pari Inter Miami avec ses potes Messi, Busquets et Alba ?

Futur joueur du Barça, Vitor Roque se blesse sérieusement