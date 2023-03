Wendie Renard déjà de retour en équipe de France ?

En Renard des surfaces.

Trois semaines après l’annonce de sa mise en retrait de l’équipe de France, Wendie Renard a annoncé ce lundi 13 mars lors d’une interview accordée à Europe 1 que la porte n’était pas fermée à un retour en sélection.

Corinne Diacre et ses méthodes de management controversées parties, du côté de la Lyonnaise, tout a l’air opérationnel pour effectuer son grand retour sous le maillot tricolore. L’ancienne capitaine des Bleues a toutefois tenu à préciser qu’« il faut aussi que le prochain sélectionneur ait envie de travailler avec [elle] », avant d’ajouter : « C’est le sélectionneur qui me sélectionnera si je suis performante avec mon club, […] mais pourquoi pas ? » Pour l’instant, aucun technicien n’a encore été officialisé par la Fédération française de football pour le poste de sélectionneur de l’équipe de France, mais quelques noms de potentiels candidats ont déjà filtré : Gérard Prêcheur – actuel entraîneur du Paris Saint-Germain -, Eric Blahic – ancien adjoint de Corinne Diacre – et Hervé Renard – actuel sélectionneur de l’Arabie saoudite -, alors que d’autres noms pourraient venir se greffer à la liste. Il y a donc de grandes chances de voir Wendie Renard porter le maillot de la sélection lors de la prochaine Coupe du monde féminine.

À voir si ses coéquipières qui se sont également mises en retrait de la sélection feront les mêmes déclarations.

Le Paris Saint-Germain ne retiendra pas Gérard Prêcheur s'il est nommé à la tête des Bleues