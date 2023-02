Wendie Renard fustige Diacre et se met en retrait des Bleues

Ohéohé, capitaine abandonné !

La capitaine de l’équipe de France, Wendie Renard, a annoncé se mettre en retrait de la sélection, au sortir du Tournoi de France remporté par les Bleues, et lors duquel la Lyonnaise a passé le cap des 142 sélections. C’est une nouvelle assez inquiétante, à cinq mois du prochain mondial.

« J’aime la France plus que tout, […] mais je ne peux plus cautionner le système actuel, bien loin des exigences requises par le plus haut niveau », peut-on lire dans le communiqué de la défenseuse. Nul doute que sont pointées les divergences avec la sélectionneuse Corinne Diacre et son staff, à l’instar de Sarah Bouhaddi, qui avait clairement exprimé son refus de rejouer en sélection, ou Amandine Henry, qui n’avait pas hésité à décrire l’ambiance pesante au sein de la sélection durant la Coupe du monde 2019. Ce qui lui a valu de ne plus être convoquée depuis. Renard sait qu’elle a mis le doigt dans l’engrenage puisqu’elle écrit : « Je ne ferai pas cette coupe du monde dans de telles conditions. » La Lyonnaise fait également part du poids mental que représente sa vie en sélection : « Mon visage peut masquer la douleur, mais le cœur, lui, souffre…et je n’ai plus envie de souffrir. » Ce message aura le mérite d’avoir lancé un nouveau pavé dans la mare.

