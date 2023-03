Un zéro pointé pour Karim Benzema

La tête à Toto.

Il n’y a pas que les supporters du Real Madrid qui ont été déçus de la prestation de Karim Benzema lors du Clásico perdu ce dimanche au Camp Nou (2-1). Le quotidien sportif madrilène AS a attribué un zéro pointé à la performance de l’international français.

Le quotidien espagnol a justifié la note de la manière suivante : « Invisible, une fois de plus. Rien du tout. Pas plus qu’il ne s’approprie le ballon en décrochant plus bas pour récupérer le ballon, il n’est pas incisif dans la surface. Il est loin de cette version brillante qui lui a valu le Ballon d’or. Il manque de rythme, il est lent, mais d’une manière générale, il court et il joue. Si les Madrilènes retrouvent leur attaquant, ils auront un trésor, mais ils attendent ce jour depuis trop longtemps. Et ce jour n’arrive pas. » Une note à valeur d’exemple, plus qu’une analyse viable, pour celui qui a été auteur d’une prestation plutôt correcte.

En attendant moins d’expression pour le peuple et plus de football.

Franck Kessié, la lueur de confiance