Un nouveau règlement pour le football féminin en Allemagne

Objectif : rattraper l’Angleterre.

La Ligue de football allemand (DFL) souhaite que les clubs masculins encouragent le football féminin, et pour ce faire, un nouveau règlement devrait bientôt voir le jour. Ainsi, comme relayé par Kicker, chacun des dix-huit clubs de Bundesliga devra, a minima, se doter d’une structure féminine. « Comme critère sportif, il est en outre exigé que le candidat promeuve le football féminin et contribue à sa professionnalisation et à l’augmentation de sa popularité en inscrivant une équipe féminine et/ou de jeunes filles à des compétitions officielles ou en concluant un accord de coopération avec un club de football qui possède une section de football féminin et/ou de jeunes filles. »

À terme, l’objectif sera de professionnaliser l’ensemble des clubs féminins, à l’image du VfL Wolfsburg – vainqueur de la Bundesliga et de la Ligue des champions en 2013 et 2014 – ou du Bayern Munich.

Les clubs de Ligue 1 devraient en prendre de la graine.

