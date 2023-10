Un Mac Allister peut en tacler un autre

Le plus grand duel fratricide depuis Romulus et Remus.

Avant le match de Ligue Europa de jeudi soir entre Liverpool et l’Union saint-gilloise, le club belge a révélé sur ses réseaux un échange vidéo entre les deux frères Mac Allister, qui vont s’affronter. Alexis joue pour Liverpool, tandis que Kevin joue pour l’Union saint-gilloise.

"Maybe you'll feel my tackle!" 😅

Kevin and Alexis Mac Allister had a call ahead of tomorrow’s game. ☎️ pic.twitter.com/cIMID9rkM7

— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) October 4, 2023