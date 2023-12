Un hologramme de Maradona félicite l’Argentine à Times Square

Cherchez l’erreur.

Un an jour pour jour après la victoire de l’Argentine au Mondial 2022, un hologramme de Diego Maradona a défilé ce lundi sur les écrans géants de Times Square à New York pour féliciter les coéquipiers de Lionel Messi de leur triomphe au Qatar. La vidéo d’une minute montre en effet le fake Pibe de Oro lancer : « Il y a un an, vous m’avez offert le plus beau cadeau que je pouvais avoir. D’ici, je veux vous remercier au nom de tous les Argentins et je veux que le monde entier le sache. »

🔟 El holograma de Maradona se hizo presente en Times Square 🇺🇸 para saludar a la Selección en el aniversario del campeonato mundial ⭐⭐⭐ pic.twitter.com/vg6j9hw2Nu — Bolavip Argentina (@BolavipAr) December 18, 2023

« A ma façon, j’étais là avec vous, comme ces milliers de supporters qui ont peint tous les coins du pays en bleu et blanc », assure l’hologramme. Encore plus cringe ? Le numéro 10 défunt donne même rendez-vous à ses fans : « Nous vous reverrons très bientôt lors de la prochaine Copa América. Toujours avec vous, qui portez très haut le drapeau argentin. Je vous embrasse de tout mon cœur, les gars. » Vivement que l’Angleterre gagne le Mondial pour déterrer Bobby Charlton.

