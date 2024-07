Philippe Diallo sur le chant argentin : « C’est la France qui est attaquée »

Les termes.

En réponse à l’affaire du chant ouvertement homophobe et raciste à l’encontre de l’équipe de France, entonné par les joueurs argentins après leur victoire en finale de Copa América, Philippe Diallo, président de la FFF, a eu des mots forts dans une interview pour Le Parisien : « J’ai lu les paroles de ces chants. C’est inadmissible, insultant et raciste ! »

Diallo, qui n’a pas encore officiellement annoncé qu’il se présenterait à la présidence de la FFF en fin d’année, a été plus loin : « On ne peut pas accepter ce type de propos sous prétexte d’une culture locale comme j’ai pu l’entendre. Cela n’a rien à faire dans le football. Le racisme est un fléau contre lequel nous devons lutter en permanence, a martelé Philippe Diallo. Il me fallait réagir pour dire aux joueurs que je serai toujours à leurs côtés s’ils sont attaqués sur ce terrain. D’une certaine manière, c’est la France qui est attaquée. Il faut que cela cesse et j’espère que les sanctions tomberont. De notre côté, j’invite les supporters à respecter l’équipe d’Argentine et son hymne. »

