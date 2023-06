Stijn Spierings va découvrir la Ligue des champions avec Lens

Allez, tournée de frites gratuite !

Le RC Lens vient de présenter sa première recrue estivale qui vient tout juste de remporter la Coupe de France avec Toulouse. Stijn Spierings, le milieu néerlandais a décidé de s’engager avec les Sang et Or pour quatre saisons. Passé par l’AZ, le Sparta Rotterdam et Waalwijk, c’est finalement avec le Téfécé que le milieu de 27 ans s’est taillé ce statut de patron. Des cinq grands championnats, il est le joueur qui a récupéré le plus de ballon cette saison (336), surpassant des tauliers comme Rodri ou Declan Rice, vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa Conférence. Une statistique qu’il pourra confirmer dès la saison prochaine avec les Artésiens, qualifiés pour la Ligue des champions grâce à leur deuxième place en championnat.

Son acclimatation devrait se passer à merveille dans ce club familial, qui lui a permis de signer son contrat au célèbre Louvre-Lens.

Plus que le stade, et il aura fait le tour de la ville.

