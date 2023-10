Sochaux tape Orléans

Plein Hoggas.

En retard dans le calendrier, Sochaux ne l’a pas été au moment de taper Orléans ce mercredi soir, pour le compte de la deuxième journée de National (4-2). Un festival offensif initié par Kévin Hoggas, auteur d’un doublé (9e et 36e), et auquel Noah Fatar (34e) et Diego Michel (72e) sont également venus participer. Mené 3-0 puis 4-1, l’USO a tenté de réagir, mais les réalisations de Kévin Fortuné (42e) et Philippe Etoughe (88e) n’ont pas suffi.

Initialement programmée le 18 août, cette rencontre avait finalement été décalée à ce mercredi soir à la suite des soucis financiers ayant émaillé le début de saison du FCSM. Les Lionceaux avaient également rattrapé la première journée le 3 octobre dernier en allant gratter un nul, 1-1, sur la pelouse de Versailles. Le début d’une belle série pour le FC Sochaux, invaincu depuis cinq rencontres et désormais installé dans la première partie de tableau, au septième rang.

Ce qui est déjà pas mal.

