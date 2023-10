Sochaux contrarie Versailles

Versailles 1-1 Sochaux

Buts : Diakhaby (5e) pour le FCV // Zohi (8e) pour le FCSM

Mieux vaut tard que jamais.

Initialement prévu lors de la première journée, le match entre Versailles et Sochaux avait été reporté en raison des fortes incertitudes qui entouraient alors l’avenir du club doubiste. Cette rencontre a finalement eu lieu ce mardi, près de deux mois plus tard. Et elle a accouché d’un score de parité qui laissera plus de regrets aux visiteurs qu’aux locaux (1-1). Les premières minutes ont donné le ton d’une partie enlevée et riche en occasions. Lassana Diakhaby a repris de la tête un coup franc excentré botté par Romain Basque (1-0, 5e), Lucien Zohi lui a répondu dans la foulée en battant Sébastien Rénot du gauche (1-1, 8e). Fougueux et audacieux offensivement, les Lionceaux auraient peut-être mérité de prendre les devants. Sauf que Noah Fatar a vu sa tentative repoussée par le poteau (30e), avant de croquer la feuille en position idéale (33e).

L'égalisation immédiate du FC Sochaux Montbéliard signée Kévin Zohi (1-1)

Au retour des vestiaires, Kévin Hoggas a, lui, perdu son duel face à Sébastien Rénot (50e). Nolan Galves a tiré à côté (59e), Diego Michel a frappé au-dessus (63e) et l’on a commencé à se dire que les Sochaliens, à force d’être aussi maladroits, risquaient fortement de se faire punir. Surtout qu’ils avaient déjà failli être trahis par leur arrière-garde, dont la lenteur, les approximations et le manque préoccupant de sérénité avaient offert plusieurs cartouches aux Yvelinois (19e, 22e). Les hommes de Laurent Peyrelade n’ont cependant jamais vraiment pris les choses en mains, ni franchement appuyé sur l’accélérateur pendant le second acte. Ils devront faire mieux, à l’évidence, pour remonter davantage au classement (8e) et se rapprocher de l’ascenseur menant à la Ligue 2. Le FCSM, de son côté, reste englué dans la zone de relégation (16e).

Ce premier match nul de la saison a donc un goût amer pour les Franc-Comtois, qui poursuivent leur pénible apprentissage du National.

Versailles (3-4-3) : Rénot – Jaques, Akueson, Diakhaby – Lefebvre, Basque, Nadje (Leborgne, 66e), Altikulac – Bangoura (Hend, 55e), Prunier (Lens, 67e), Duku (Baaloudj, 89e). Entraîneur : Laurent Peyrelade.

Sochaux (4-2-3-1) : Valette – Dacosta, Vitelli, Fontaine, Galves – Ackra, Pereira de Sa, Hoggas – Fatar (Silva, 76e), Zohi (Koffi, 82e), Michel (Daho, 82e). Entraîneur : Oswald Tanchot.

