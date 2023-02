Rapinoe et Morgan apportent leur soutien aux Bleues

Vraies reconnaissent vraies.

« Vous savez que ça va mal quand la capitaine et la joueuse la plus capée ne peuvent plus supporter ou jouer pour l’équipe de France. Mon cœur a mal pour Wendie, Marie-Antoinette, Kadidiatou et toutes leurs coéquipières. » Sur son compte Instagram, la star américaine Alex Morgan a apporté son soutien aux Bleues cette nuit du vendredi au samedi. Quelques heures plus tôt, Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani ont dénoncé un système les poussant à se retirer de l’équipe de France où une ambiance pesante règne depuis la Coupe du monde 2019. Dans la foulée, Megan Rapinoe a aussi soutenu l’initiative des Bleues et republié la publication de Wendie Renard sur ce réseau en y ajoutant : « Avec toi capitaine, FFF qu’est-ce que tu fais ? »

Megan Rapinoe (en français) et Alex Morgan apportent leur soutien à Wendie Renard 💪 "FFF qu'est ce que tu fais? " pic.twitter.com/mTcvqX6jzq — Femmes Foot News 📰 (@femmesfootnews) February 25, 2023

Elle organise une réunion. Mardi prochain.