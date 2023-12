Quand Jean-Louis Leca escaladait un sapin dans Lille

Vous reprendrez bien une anecdote de Noël ?

Dans un entretien accordé à La Voix du Nord, Nicolas Penneteau est revenu sur son immense carrière, du haut de ses 711 matchs professionnels entre Valenciennes, Bastia, Charleroi et Reims. Le natif de Marseille a notamment raconté un moment partagé avec Jean-Louis Leca lorsqu’ils étaient tous les deux gardiens du VAFC entre 2008 et 2013 : « Avec Jean-Louis, une fois, nous sommes sortis après un match. (…) Nous étions allés à Lille, c’était la période des fêtes, et au retour, il y avait un grand sapin place de l’hôtel de ville. Jean-Louis me dit : « Arrête-toi, je vais monter en haut du sapin… ». Il était 2 ou 3 h du matin. »

Amis depuis leurs années bastiaises (2004-2006), les deux portiers ont alors fait ce que vous imaginez : « Et voilà Jean-Louis qui grimpe. Le sapin bougeait, il était au milieu… Quand nous y repensons, si nous nous étions fait prendre… Le scandale ! Voilà, c’est du Jean-Louis tout craché et ça nous fait encore bien rire aujourd’hui. Je ne l’avais jamais racontée, lui non plus je pense. »

Si seulement quelqu’un avait pu filmer ça.

