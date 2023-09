Quand Hoarau interprète une musique en hommage à Paris avant le Classique

« Bonjour Madame, Bonjour Madame… »

La musique « Paname » de Guillaume Hoarau, est disponible sur toutes les plateformes depuis le mois de septembre 2020. Avec ce titre, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain « se présente à son public en tant qu’artiste et rend hommage à Paris, ville qui tient une place particulière dans son cœur et à ses années au club de la capitale », peut-on lire dans la présentation officielle de cette œuvre. Mais jamais, il ne l’avait interprété au Parc des Princes. Invité à lancer la soirée sur le plateau de PSG TV aux côtés de Pauleta et d’Ambre Godillon, Hoarau a pris sa guitare, s’est avancé devant le virage Auteuil, est donné un peu de force à son équipe de toujours… avant d’être coupé par la bronca pour l’entrée des gardiens marseillais.

🏟🖥 Supporters 🔴🔵, posez vos questions à Pedro Miguel Pauleta et Guillaume Hoarau, invités du Kick-Off de PSG TV ! 🎙 ➡️ https://t.co/OJnu8OtpKb Deux anciens numéros 9️⃣ dont la présence au Parc des Princes un soir de #PSGOM nous rappelle à tous de grands souvenirs ! 💥🤩 pic.twitter.com/ymrm3pWArG — PSG Fan Services (@PSGFanServices) September 24, 2023

Le petit vent de nostalgie.

