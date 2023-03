Guillaume Hoarau : « Ce n’est pas facile de changer de vie » 

Le meilleur palmarès de La Réunion derrière Florent Sinama-Pongolle et Benoît Trémoulinas. N’en déplaise à Dimitri Payet.

Retraité depuis la fin de son aventure au FC Sion en 2022, Guillaume Hoarau a raconté au Parisien, sa difficile reconversion sur son île natale de La Réunion. « Ce n’est pas facile de changer de vie. Celle de joueur est vraiment une vie de privilégié où l’adrénaline des matchs en fin de semaine est la plus importante. Quand cela s’arrête, tu as beau être préparé, cela fait mal », témoigne-t-il. Loin des plateaux télé et de la lumière des projecteurs, l’ancien attaquant du PSG, entre 2008 et 2013, a profité de sa retraite pour monter son académie de football. « Je joue la seconde mi-temps de ma vie et je dois prouver aux Réunionnais que je suis là pour rendre quelque chose à mon île. » En parallèle, l’homme aux cinq sélections en équipe de France, entre 2010 et 2011, est responsable des sports dans la mairie de l’Étang-Salé, ville de près de 15 000 habitants, au sud de La Réunion. « Mon boulot est de redynamiser l’aspect sportif de la ville. Les gens commencent à me percevoir différemment, car ils voient que je suis toujours à l’heure au bureau », raconte-t-il.

On lui avait pourtant imaginé une grande carrière dans la chanson !

