Qualifs Euro 2024 : La Slovaquie s’amuse, le Pays de Galles et l’Islande victorieux

Le Pays qui ne Galles pas.

Tout comme la Croatie un peu plus tôt ce lundi, le Pays de Galles a fait le boulot face à la Lettonie (1-0). À Riga, les hommes de Rob Page, largement dominateurs, se sont heurtés à l’agressivité des Lettons – quatorze fautes et cinq jaunes – en plus de se montrer maladroits. C’est finalement grâce à un pénalty d’Aaron Ramsey (1-0, 29e) que les Dragons empochent trois précieux points. Ils reviennent ainsi à trois longueurs de la Croatie et de la Turquie, installées aux deux premières places de ce groupe D.

Pendant que le Portugal déroulait face au Luxembourg (9-0), la Slovaquie n’a pas eu à forcer bien longtemps pour plier l’affaire face au Liechtenstein. Six minutes exactement. Le temps pour Dávid Hancko (1-0, 1re), Ondrej Duda (2-0, 3e) et Róbert Mak (3-0, 6e) de planter chacun un caramel et de permettre aux Sokoli de s’accrocher à la deuxième place de ce groupe J. Si Stanislav Lobotka et sa bande étaient pressés, les Islandais ont, eux, attendu le dernier moment pour doucher la Bosnie-Herzégovine (1-0). Alors qu’Edin Džeko et ses potes s’étaient montrés les plus dangereux jusque-là, seul Alfreð Finnbogason, sur le gong, est parvenu à inscrire son blase au tableau d’affichage (1-0, 90e+1). Désormais à égalité – avec six points chacune –, les deux équipes se retrouvent à sept unités des Slovaques, et à douze des Portugais alors qu’il ne reste que quatre journées.

Auf Wiedersehen.

